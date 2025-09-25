Враг обстрелял Днепропетровскую область: двое раненых, 5 дронов уничтожено. ФОТО

В течение вечера и ночи российские войска атаковали Никопольский, Марганецкий и Покровский районы из артиллерии и дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

В Никопольском районе враг применял РСЗО "Град", артиллерию и беспилотники, терроризируя райцентр, Марганецкую и Покровскую громады.

По уточненным данным, количество пострадавших возросло: ранения получили 68-летняя женщина и 59-летний мужчина. В Покровской громаде FPV-дрон повредил частный дом и хозяйственную постройку.

На громады Синельниковщины также направили беспилотники. В Покровской загорелся частный дом, а в Украинской - сухая трава.

Защитники неба уничтожили над Днепропетровщиной 5 вражеских беспилотников, сообщили в Воздушном командовании.

Фото: Обстрелы Никопольского района / Сергей Лысак

