Ворог обстріляв Дніпропетровщину: двоє поранених, 5 дронів знищено. ФОТО
Протягом вечора та ночі російські війська атакували Нікопольський, Марганецький та Покровський райони з артилерії та дронів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
У Нікопольському районі ворог застосовував РСЗВ "Град", артилерію та безпілотники, тероризуючи райцентр, Марганецьку та Покровську громади.
За уточненими даними, кількість постраждалих зросла: поранення дістали 68-річна жінка та 59-річний чоловік. У Покровській громаді FPV-дрон пошкодив приватний будинок і господарську споруду.
На громади Синельниківщини також скерували безпілотники. У Покровській загорілася приватна оселя, а в Українській - суха трава.
Захисники неба знищили над Дніпропетровщиною 5 ворожих безпілотників, повідомили в Повітряному командуванні.
