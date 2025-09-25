УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7197 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
395 0

Ворог обстріляв Дніпропетровщину: двоє поранених, 5 дронів знищено. ФОТО

Протягом вечора та ночі російські війська атакували Нікопольський, Марганецький та Покровський райони з артилерії та дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

У Нікопольському районі ворог застосовував РСЗВ "Град", артилерію та безпілотники, тероризуючи райцентр, Марганецьку та Покровську громади.

За уточненими даними, кількість постраждалих зросла: поранення дістали  68-річна жінка та 59-річний чоловік. У Покровській громаді FPV-дрон пошкодив приватний будинок і господарську споруду.

На громади Синельниківщини також скерували безпілотники. У Покровській загорілася приватна оселя, а в Українській - суха трава.

Захисники неба знищили над Дніпропетровщиною 5 ворожих безпілотників, повідомили в Повітряному командуванні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували чотири райони Дніпропетровщини: одна людина загинула, ще десять - постраждали. ФОТОрепортаж

Дніпропетровщина
Фото: Обстріли Нікопольського району / Сергій Лисак

Дніпропетровщина
Фото: Обстріли Нікопольського району / Сергій Лисак

Дніпропетровщина
Фото: Обстріли Нікопольського району / Сергій Лисак

Автор: 

обстріл (31050) Дніпропетровська область (4285) Нікопольський район (455) Синельниківський район (264)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 