Ворог обстріляв Дніпропетровщину: двоє поранених, 5 дронів знищено. ФОТО

Протягом вечора та ночі російські війська атакували Нікопольський, Марганецький та Покровський райони з артилерії та дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

У Нікопольському районі ворог застосовував РСЗВ "Град", артилерію та безпілотники, тероризуючи райцентр, Марганецьку та Покровську громади.

За уточненими даними, кількість постраждалих зросла: поранення дістали 68-річна жінка та 59-річний чоловік. У Покровській громаді FPV-дрон пошкодив приватний будинок і господарську споруду.

На громади Синельниківщини також скерували безпілотники. У Покровській загорілася приватна оселя, а в Українській - суха трава.

Захисники неба знищили над Дніпропетровщиною 5 ворожих безпілотників, повідомили в Повітряному командуванні.

Фото: Обстріли Нікопольського району / Сергій Лисак

