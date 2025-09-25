Сутки в Херсонской области: РФ продолжает обстрелы населенных пунктов, повреждены жилые дома и инфраструктура, ранены 14 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по населенным пунктам Херсонского и Бериславского районов. Повреждены по меньшей мере 13 объектов, среди которых жилые дома, больница, учебное заведение и хозяйственные постройки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

Утром в Бериславе из-за сбрасывания с дрона получили ранения 59-летний мужчина и 52-летняя женщина. У обоих минно-взрывные травмы и контузии, но от госпитализации люди отказались.

Позже в результате очередного сбрасывания с БпЛА пострадала 63-летняя женщина. Она получила контузию, взрывную травму и осколочное ранение спины. Трое местных жителей на автомобиле пытались доставить женщину в больницу. На выезде из города транспортное средство подорвалось на российской мине и перевернулось. Получил ранения 64-летний муж потерпевшей. У него перелом ключицы и огнестрельное ранение спины. Водитель и другой пассажир не пострадали. Эвакуационная группа полиции вывезла раненых из опасной зоны, доставила в стабилизационный пункт, где передала медикам.

Из артиллерии российская армия наносила удары по Белозерке. Ранены 61-летний мужчина и 72-летняя женщина. У обоих минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, осколочные ранения спины. Получили повреждения четыре частных дома. Также военные РФ атаковали ударным дроном частное домовладение, повреждена летняя кухня и произошел пожар.

Медицинская помощь понадобилась четырем жителям поселка, которые попали под вражеские обстрелы в предыдущие дни. Медики диагностировали у людей минно-взрывные травмы, контузии и сотрясение головного мозга.

Под артобстрелом находилось и Никольское. Пострадала 81-летняя женщина. Она получила контузию, минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, осколочное ранение ноги.

В Веревке оккупанты совершили атаку ударными дронами по учебному заведению, уже поврежденному предыдущими обстрелами.

В Шевченковке российские военные ударили FPV-дроном по складскому помещению, где хранился урожай зерна. В результате коварной атаки возник пожар и уничтожено около 70 тонн пшеницы.

В Крещеновке военные оккупационной армии ударили дроном типа "FPV" по частному дому, который поврежден.

Днем в Днепровском районе Херсона российские военные сбросили взрывные устройства с беспилотника на территорию больницы. Пострадали трое сотрудников, которые в момент атаки находились на улице. 49-летняя женщина и мужчины в возрасте 45 и 67 лет получили взрывные травмы и осколочные ранения различных частей тела. Поврежден один из корпусов больницы.

Ночью армия РФ била по Корабельному району. Получили повреждения два многоквартирных и частный дома, учебное заведение, возник пожар хозяйственной постройки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: из-за вражеских ударов погибли 5 человек, еще 17 - ранены, повреждены дома, админздания. ФОТОрепортаж



























