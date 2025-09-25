РУС
Сутки в Херсонской области: РФ продолжает обстрелы населенных пунктов, повреждены жилые дома и инфраструктура, ранены 14 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по населенным пунктам Херсонского и Бериславского районов. Повреждены по меньшей мере 13 объектов, среди которых жилые дома, больница, учебное заведение и хозяйственные постройки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

Утром в Бериславе из-за сбрасывания с дрона получили ранения 59-летний мужчина и 52-летняя женщина. У обоих минно-взрывные травмы и контузии, но от госпитализации люди отказались.

Позже в результате очередного сбрасывания с БпЛА пострадала 63-летняя женщина. Она получила контузию, взрывную травму и осколочное ранение спины. Трое местных жителей на автомобиле пытались доставить женщину в больницу. На выезде из города транспортное средство подорвалось на российской мине и перевернулось. Получил ранения 64-летний муж потерпевшей. У него перелом ключицы и огнестрельное ранение спины. Водитель и другой пассажир не пострадали. Эвакуационная группа полиции вывезла раненых из опасной зоны, доставила в стабилизационный пункт, где передала медикам.

Из артиллерии российская армия наносила удары по Белозерке. Ранены 61-летний мужчина и 72-летняя женщина. У обоих минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, осколочные ранения спины. Получили повреждения четыре частных дома. Также военные РФ атаковали ударным дроном частное домовладение, повреждена летняя кухня и произошел пожар.

Медицинская помощь понадобилась четырем жителям поселка, которые попали под вражеские обстрелы в предыдущие дни. Медики диагностировали у людей минно-взрывные травмы, контузии и сотрясение головного мозга.

Под артобстрелом находилось и Никольское. Пострадала 81-летняя женщина. Она получила контузию, минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, осколочное ранение ноги.

В Веревке оккупанты совершили атаку ударными дронами по учебному заведению, уже поврежденному предыдущими обстрелами.

В Шевченковке российские военные ударили FPV-дроном по складскому помещению, где хранился урожай зерна. В результате коварной атаки возник пожар и уничтожено около 70 тонн пшеницы.

В Крещеновке военные оккупационной армии ударили дроном типа "FPV" по частному дому, который поврежден.

Днем в Днепровском районе Херсона российские военные сбросили взрывные устройства с беспилотника на территорию больницы. Пострадали трое сотрудников, которые в момент атаки находились на улице. 49-летняя женщина и мужчины в возрасте 45 и 67 лет получили взрывные травмы и осколочные ранения различных частей тела. Поврежден один из корпусов больницы.

Ночью армия РФ била по Корабельному району. Получили повреждения два многоквартирных и частный дома, учебное заведение, возник пожар хозяйственной постройки.

обстрел (29682) Берислав (170) Херсонская область (5245) Бериславский район (132) Херсонский район (603) Никольское (7) Шевченковка (2) Веровка (1) Белозерка (81) Крещеновка (1)
