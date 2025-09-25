Доба на Херсонщині: РФ продовжує обстріли населених пунктів, пошкоджено житло та інфраструктуру, поранено 14 людей. ФОТОрепортаж

Російські війська минулої доби завдали ударів по населених пунктах Херсонського та Бериславського районів. Пошкоджено щонайменше 13 об’єктів, серед яких житлові будинки, лікарня, навчальний заклад і господарські споруди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

Вранці у Бериславі через скид із дрона дістали поранення 59-річний чоловік та 52-річна жінка. В обох мінно-вибухові травми й контузії, але від госпіталізації люди відмовилися.

Пізніше в результаті чергового скиду з БпЛА постраждала 63-річна жінка. Вона дістала контузію, вибухову травму й уламкове поранення спини. Троє місцевих жителів на автомобілі намагалися доправити жінку до лікарні. На виїзді з міста транспортний засіб підірвався на російській міні та перекинувся. Отримав поранення 64-річний чоловік потерпілої. У нього перелом ключиці та вогнепальне поранення спини. Водій та інший пасажир не постраждали. Евакуаційна група поліції вивезла поранених із небезпечної зони, доправила до стабілізаційного пункту, де передала медикам.

З артилерії російська армія завдавала ударів по Білозерці. Поранені 61-річний чоловік та 72-річна жінка. В обох мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, струс головного мозку, уламкові поранення спини. Зазнали пошкоджень чотири приватні будинки. Також військові РФ атакували ударним дроном приватне домоволодіння, пошкоджено літню кухню та сталася пожежа.

Медична допомога знадобилася чотирьом жителям селища, які потрапили під ворожі обстріли у попередні дні. Медики діагностували у людей мінно-вибухові травми, контузії та струс головного мозку.

Під артобстрілом перебувало й Микільське. Постраждала 81-річна жінка. Вона дістала контузію, мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, уламкове поранення ноги.

У Вірівці окупанти здійснили атаку ударними дронами по навчальному закладу, уже пошкодженому попередніми обстрілами.

У Шевченківці російські військові вдарили FPV-дроном по складському приміщенню, де зберігався врожай зерна. Внаслідок підступної атаки виникла пожежа та знищено приблизно 70 тонн пшениці.

У Хрещенівці військові окупаційної армії вдарили дроном типу "FPV" по приватному будинку, який пошкоджено.

Вдень у Дніпровському районі Херсону російські військові скинули вибухові пристрої з безпілотника на територію лікарні. Постраждали троє співробітників, які у момент атаки перебували на вулиці. 49-річна жінка та чоловіки віком 45 і 67 років дістали вибухові травми й уламкові поранення різних частин тіла. Пошкоджено один із корпусів лікарні.

Вночі армія РФ била по Корабельному району. Зазнали пошкоджень два багатоквартирні та приватний будинки, навчальний заклад, виникла пожежа господарської споруди.

