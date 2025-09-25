РУС
Оставила 7-месячного ребенка на четыре дня: в Киеве объявлено подозрение 17-летней матери, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве несовершеннолетней матери сообщили о подозрении после того, как она оставила своего семимесячного сына одного в закрытой квартире на четверо суток.

Об этом сообщили полиция и прокуратура Киева, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, младенец в крайне истощенном состоянии попал в больницу и более пяти месяцев находился в реанимации.

По данным следствия, в январе 17-летняя девушка уехала в Харьков, оставив младенца на произвол судьбы. Только на четвертый день она призналась знакомому, что ребенок уже несколько суток находится один. Мужчина вызвал полицию.

Правоохранители обнаружили мальчика без надлежащего ухода: без еды, со следами пролежней и тяжелыми поражениями. Ребенка госпитализировали, сейчас его состояние стабилизировано, но малыш до сих пор лечится в медучреждении.

Девушке объявлено подозрение по ст. 166 УКУ (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) и ч. 3 ст. 135 УКУ (оставление в опасности). Ей грозит до 8 лет заключения. Отдельно суд будет рассматривать вопрос о лишении ее родительских прав.

+9
От ******* малолетняя, ну отдай дитя в приют и не парься..
25.09.2025 16:12
+6
тупа курка
25.09.2025 16:09
+5
бідна дитина...
25.09.2025 16:03
бідна дитина...
25.09.2025 16:03
Это какой же нужно быть ипанутой на голову чтобы родить ребенка в 17 лет? Она же сама еще ребенок по сути.
25.09.2025 16:04
вік сексуальної згоди в Україні 16 років! згадується совок, коли одна десятикласниця народила двійню від однокласника. і той почав категорично відмовлятись від другої дитини, при готовності визнати одну. аргумент - та я ж її тільки раз! від кого другий - я не знаю!
25.09.2025 16:37
тупа курка
25.09.2025 16:09
От ******* малолетняя, ну отдай дитя в приют и не парься..
25.09.2025 16:12
А виплати на дитину?
25.09.2025 16:30
Овца
25.09.2025 16:17
Слава Б-гу шо дитина вижила. 4 дні персонального пекла в дитини...
25.09.2025 16:36
В дитини пролежні, вона до нього не підходила дуже довго. Можливо, повна відсутність фінансової підтримки, відчай, післяродова депресія.
25.09.2025 16:46
Еще неизвестно к каким последствиям
Приведет то, что пережил малыш
Дай бог ему поправиться
И попасть в хорошие руки....
Устроить собственному ребенку в 21 веке ГОЛОДОМОР
И поехать развлекаться
Это большевизм в чистом виде
Человек неисправим
Он может учиться в школе
Жить в нормальной стране
И при этом остаться конченым
25.09.2025 16:52 Ответить
 
 