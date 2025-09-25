Оставила 7-месячного ребенка на четыре дня: в Киеве объявлено подозрение 17-летней матери, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве несовершеннолетней матери сообщили о подозрении после того, как она оставила своего семимесячного сына одного в закрытой квартире на четверо суток.

Об этом сообщили полиция и прокуратура Киева, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, младенец в крайне истощенном состоянии попал в больницу и более пяти месяцев находился в реанимации.

По данным следствия, в январе 17-летняя девушка уехала в Харьков, оставив младенца на произвол судьбы. Только на четвертый день она призналась знакомому, что ребенок уже несколько суток находится один. Мужчина вызвал полицию.

Также читайте: Украине удалось вернуть 1641 перемещенного или депортированного РФ ребенка, - Лубинец







Правоохранители обнаружили мальчика без надлежащего ухода: без еды, со следами пролежней и тяжелыми поражениями. Ребенка госпитализировали, сейчас его состояние стабилизировано, но малыш до сих пор лечится в медучреждении.

Девушке объявлено подозрение по ст. 166 УКУ (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) и ч. 3 ст. 135 УКУ (оставление в опасности). Ей грозит до 8 лет заключения. Отдельно суд будет рассматривать вопрос о лишении ее родительских прав.

Также читайте: 10-летний мальчик более года самостоятельно заботился о двух братьях с тяжелым генетическим заболеванием на Донетчине, - прокуратура