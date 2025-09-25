Залишила 7-місячну дитину у квартирі на чотири дні: у Києві оголошено про підозру 17-річній матері, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
У Києві неповнолітній матері повідомили про підозру після того, як вона залишила свого семимісячного сина одного у зачиненій квартирі на чотири доби.
Про це повідомили поліція та прокуратура Києва, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, немовля у вкрай виснаженому стані потрапило до лікарні та понад п’ять місяців перебувало в реанімації.
За даними слідства, у січні 17-річна дівчина поїхала до Харкова, залишивши немовля напризволяще. Лише на четвертий день вона зізналася знайомому, що дитина вже кілька діб перебуває одна. Чоловік викликав поліцію.
Правоохоронці виявили хлопчика без належного догляду: без їжі, зі слідами пролежнів та тяжкими ураженнями. Дитину госпіталізували, нині її стан стабілізовано, але малюк і досі лікується у медзакладі.
Дівчині оголошено підозру за ст. 166 ККУ (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) та ч. 3 ст. 135 ККУ (залишення в небезпеці). Їй загрожує до 8 років ув’язнення. Окремо суд розглядатиме питання про позбавлення її батьківських прав.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Все остальные матери - купаются в роскоши и деньгах ?
И у них ни у кого нет ПОСЛЕРОДОВОЙ ДЕПРЕССИИ?
То,что сделала эта молодая женщина
Является СТРАШНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ
Можно,конечно,поискать ей оправдание
Но мне почему- то не хочется
Как трахаться -таак депрессии нет!
А как ребенка растить - сразу появляются депрессии !!!!!!
Не рожайте, если не готовы к трудностям
Трахайтесь ,используя презервативы!!
Никто ж не запрещает!!!!!