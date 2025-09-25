УКР
2 665 13

Залишила 7-місячну дитину у квартирі на чотири дні: у Києві оголошено про підозру 17-річній матері, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Києві неповнолітній матері повідомили про підозру після того, як вона залишила свого семимісячного сина одного у зачиненій квартирі на чотири доби.

Про це повідомили поліція та прокуратура Києва, передає Цензор.НЕТ.

У Києві 17-річна мати залишила немовля на 4 дні

Як зазначається, немовля у вкрай виснаженому стані потрапило до лікарні та понад п’ять місяців перебувало в реанімації.

За даними слідства, у січні 17-річна дівчина поїхала до Харкова, залишивши немовля напризволяще. Лише на четвертий день вона зізналася знайомому, що дитина вже кілька діб перебуває одна. Чоловік викликав поліцію.

Правоохоронці виявили хлопчика без належного догляду: без їжі, зі слідами пролежнів та тяжкими ураженнями. Дитину госпіталізували, нині її стан стабілізовано, але малюк і досі лікується у медзакладі.

Дівчині оголошено підозру за ст. 166 ККУ (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) та ч. 3 ст. 135 ККУ (залишення в небезпеці). Їй загрожує до 8 років ув’язнення. Окремо суд розглядатиме питання про позбавлення її батьківських прав.

діти (5318) Київ (20195) підозра (872)
+9
От ******* малолетняя, ну отдай дитя в приют и не парься..
25.09.2025 16:12
+6
бідна дитина...
25.09.2025 16:03
+6
тупа курка
25.09.2025 16:09
бідна дитина...
25.09.2025 16:03
Это какой же нужно быть ипанутой на голову чтобы родить ребенка в 17 лет? Она же сама еще ребенок по сути.
25.09.2025 16:04
вік сексуальної згоди в Україні 16 років! згадується совок, коли одна десятикласниця народила двійню від однокласника. і той почав категорично відмовлятись від другої дитини, при готовності визнати одну. аргумент - та я ж її тільки раз! від кого другий - я не знаю!
25.09.2025 16:37
25.09.2025 17:16
тупа курка
25.09.2025 16:09
От ******* малолетняя, ну отдай дитя в приют и не парься..
25.09.2025 16:12
А виплати на дитину?
25.09.2025 16:30
Овца
25.09.2025 16:17
Слава Б-гу шо дитина вижила. 4 дні персонального пекла в дитини...
25.09.2025 16:36
В дитини пролежні, вона до нього не підходила дуже довго. Можливо, повна відсутність фінансової підтримки, відчай, післяродова депресія.
25.09.2025 16:46
То есть - по вашей версии
Все остальные матери - купаются в роскоши и деньгах ?
И у них ни у кого нет ПОСЛЕРОДОВОЙ ДЕПРЕССИИ?
То,что сделала эта молодая женщина
Является СТРАШНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ
Можно,конечно,поискать ей оправдание
Но мне почему- то не хочется
Как трахаться -таак депрессии нет!
А как ребенка растить - сразу появляются депрессии !!!!!!
Не рожайте, если не готовы к трудностям
Трахайтесь ,используя презервативы!!
Никто ж не запрещает!!!!!
25.09.2025 16:57
Таких ссук треба стирілізувати! Якби таким ****** природа дозволила то вони б по три рази на рік народжували. Трахатись починають з 12 річного віку. Невже Бог не бачить кому він дитя дає? Нормальні забезпечені люди іноді готові на все, щоб стати батьками, а злидота лупить та каліче дітей. Де справедливість?
25.09.2025 17:15
 
 