Вероятная родственница Татарова зарабатывает миллионы на незадекларированных номерах в отеле на Полтавщине, - СМИ. ФОТО

"Центр журналистских расследований Полтавщины "МедиаДоказательство" провел расследование бизнес-успеха жены заместителя руководителя Полтавской ОВА Максима Калинина, которая по данным редакции может быть двоюродной сестрой заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова.

Ирина Калинина (Татарова) и Олег Татаров

Речь идет об Ирине Калининой, которая в девичестве носила фамилию Татарова, как и заместитель Ермака, родилась в городе Новоукраинка в Кировоградской области. Еще с этой фамилией она в 2020 году работала главной специалисткой в управлении образования Кировоградской ОВА и была в браке с заместителем этой ОВА Максимом Калининым. Это выходец из правоохранительных органов, как и сам Олег Татаров.

Максим Калинин

В том же году Калинин был назначен замглавы Полтавской обладминистрации. Местные журналисты обратили внимание, что в мае 2024 Ирина Калинина стала ФОПом и по итогам года получила 5,81 млн грн предпринимательского дохода. Журналисты выяснили, что зарабатывала Ирина Калинина на сдаче в аренду гостиничных номеров, хотя официально не имеет ни одного в собственности или аренде.

История ведет к гостинично-ресторанному комплексу "Глухомань" в селе Нижние Мельницы под Полтавой. Объект включает две гостиницы (по 18 номеров), деревянные домики и два аквапарка с водными горками и бассейнами. Стоимость проживания - 2000-3500 грн за ночь.

Этот отель строило ООО "Аквапарк Глухомань", чьим основным владельцем является бывший правоохранитель Владислав Руденко. Во времена Януковича он возглавлял УБОП Полтавщины и был депутатом облсовета от Партии регионов. Его отец - генерал-майор СБУ Григорий Руденко.

Журналисты обнаружили, у семей Калининых и Руденко сложились отношения. С одной стороны, жена замглавы ОВА начала заниматься предпринимательской деятельностью в гостинице Руденко. А с другой стороны, Калинин как представитель государства отмечал наградами бизнесмена - давал ему награды Полтавской ОВА, в частности - "за вклад в предпринимательство".

Владислав Руденко (слева) и Максим Калинин. Скриншот с портала Полтавской ОГА

Журналисты нашли договор оферты на сайте "Глухомани", где Ирина Калинина указана как поставщик услуг по временному проживанию в комплексе, через аренду номера в нем. Вот только для этого она должна иметь в собственности или аренде номера, которых официально не имеет. Ее контактный номер ФОП совпадает с контактами ООО "Ресторан Глухомань" и ООО "Отель Аквапарк Глухомань", а также с ФОП Алены Руденко - жены брата Владислава Руденко Юрия.





По подсчетам "Наших грошей", полученные Калининой 5,41 млн грн можно было бы заработать, если бы она сдала все номера в отеле на 365 дней в году за 20% комиссионных. И все это во время вторжения. То есть при стопроцентной заселяемости отеля это можно было бы объяснить какой-то посреднической деятельностью с выплатой комиссионных, чтобы не предполагать легализацию средств, которые бизнесмен платил жене замгубернатора за какие-то другие услуги.

Итак Ирина Калинина не является владелицей/соучредителем комплекса, или связанных компаний, не арендует землю, в то же время, именно на ее счет поступают средства за гостиничные услуги, которые она якобы предоставляет. Это поднимает вопрос возможного нарушения антикоррупционного законодательства.

