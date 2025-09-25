Ймовірна родичка Татарова заробляє мільйони на незадекларованих номерах у готелі на Полтавщині, - ЗМІ. ФОТО

"Центр журналістських розслідувань Полтавщини "МедіаДоказ" провів розслідування бізнесового успіху дружини заступника керівника Полтавської ОВА Максима Калініна, яка за даними редакції може бути двоюрідною сестрою заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова.

Ірина Калініна (Татарова) і Олег Татаров

Йдеться про Ірину Калініну, яка в дівоцтві мала прізвище Татарова, і так само як і заступник Єрмака народилась в місті Новоукраїнка в Кіровоградській області. Ще з цим прізвищем вона у 2020 році працювала головною спеціалісткою в управлінні освіти Кіровоградської ОДА і була в шлюбі з заступником цієї ОДА Максимом Калініним. Це вихідець з правоохоронних органів, як і сам Олег Татаров.

Максим Калінін

Того ж року Калінін був призначений замголови Полтавської обладміністрації. Місцеві журналісти звернули увагу, що у травні 2024 Ірина Калініна стала ФОПом і за підсумком року отримала 5,81 млн. грн підприємницького доходу. Журналісти з’ясували, що заробляла Ірина Калініна на здаванні в оренду готельних номерів, хоча офіційно не має жодного у власності чи оренді.

Історія веде до готельно-ресторанного комплексу "Глухомань" у селі Нижні Млини під Полтавою. Об’єкт включає два готелі (по 18 номерів), дерев’яні будиночки та два аквапарки з водними гірками та басейнами. Вартість проживання – 2000–3500 грн за ніч.

Цей готель будувало ТОВ "Аквапарк Глухомань", чиїм основним власником є колишній правоохоронец Владислав Руденко. За часів Януковича він очолював УБОЗ Полтавщини та був депутатом облради від "Партії регіонів". Його батько – генерал-майор СБУ Григорій Руденко.

Журналісти виявили, у родини Калініних і Руденків склались стосунки. З одного боку дружина замголови ОДА почала займатись підприємницькою діяльністю в готелі Руденка. А з іншого боку Калінін як представник держави відзначав нагородами бізнесмена – давав йому відзнаки Полтавської ОВА, зокрема "за внесок у підприємництво".

Владислав Руденко (ліворуч) і Максим Калінін. Скриншот з порталу Полтавської ОВА

Журналісти знайшли договір оферти на сайті "Глухомані", де Ірина Калініна зазначена як надавачка послуг з тимчасового проживання в комплексі, через оренду номера в ньому. От тільки, для цього вона мала б мати у власності або оренді номери, яких офіційно не має. Її контактний номер ФОП збігається з контактами ТОВ "Ресторан Глухомань" і ТОВ "Готель Аквапарк Глухомань", а також з ФОП Альони Руденко – дружини брата Владислава Руденка Юрія.





За підрахунками "Наших грошей", отримані Калініною 5,41 млн грн можна було б заробити, якби вона здала всі номери в готелі на 365 днів в році за 20% комісійних. І все це під час вторгнення. Тобто при стовідсотковій заселюваності готелю це можна було б пояснити якоюсь посередницькою діяльністю з виплатою комісійних, щоб не припускати легалізацію коштів, які бізнесмен платив дружині замгубернатора за якісь інші послуги.

Отже Ірина Калініна не є власницею/співзасновницею комплексу, чи пов’язаних компаній, не орендує землю, водночас саме на її рахунок надходять кошти за готельні послуги, які вона начебто надає. Це піднімає питання можливого порушення антикорупційного законодавства.

