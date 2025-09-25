УКР
Ймовірна родичка Татарова заробляє мільйони на незадекларованих номерах у готелі на Полтавщині, - ЗМІ. ФОТО

"Центр журналістських розслідувань Полтавщини "МедіаДоказ" провів розслідування бізнесового успіху дружини заступника керівника Полтавської ОВА Максима Калініна, яка за даними редакції може бути двоюрідною сестрою заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Наші гроші.

Татаров Калініна розслідування
Ірина Калініна (Татарова) і Олег Татаров

Йдеться про Ірину Калініну, яка в дівоцтві мала прізвище Татарова, і так само як і заступник Єрмака народилась в місті Новоукраїнка в Кіровоградській області. Ще з цим прізвищем вона у 2020 році працювала головною спеціалісткою в управлінні освіти Кіровоградської ОДА і була в шлюбі з заступником цієї ОДА Максимом Калініним. Це вихідець з правоохоронних органів, як і сам Олег Татаров.

Калінін
Максим Калінін

Того ж року Калінін був призначений замголови Полтавської обладміністрації. Місцеві журналісти звернули увагу, що у травні 2024 Ірина Калініна стала ФОПом і за підсумком року отримала 5,81 млн. грн підприємницького доходу. Журналісти з’ясували, що заробляла Ірина Калініна на здаванні в оренду готельних номерів, хоча офіційно не має жодного у власності чи оренді.

Історія веде до готельно-ресторанного комплексу "Глухомань" у селі Нижні Млини під Полтавою. Об’єкт включає два готелі (по 18 номерів), дерев’яні будиночки та два аквапарки з водними гірками та басейнами. Вартість проживання – 2000–3500 грн за ніч.

Глухомань

Цей готель будувало ТОВ "Аквапарк Глухомань", чиїм основним власником є колишній правоохоронец Владислав Руденко. За часів Януковича він очолював УБОЗ Полтавщини та був депутатом облради від "Партії регіонів". Його батько – генерал-майор СБУ Григорій Руденко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Серед впливових правоохоронців - 14 земляків Татарова, які мають з ним давні зв’язки, - ЗМІ. ФОТО

Журналісти виявили, у родини Калініних і Руденків склались стосунки. З одного боку дружина замголови ОДА почала займатись підприємницькою діяльністю в готелі Руденка. А з іншого боку Калінін як представник держави відзначав нагородами бізнесмена – давав йому відзнаки Полтавської ОВА, зокрема "за внесок у підприємництво".

Руденко і Калінін
Владислав Руденко (ліворуч) і Максим Калінін. Скриншот з порталу Полтавської ОВА

Журналісти знайшли договір оферти на сайті "Глухомані", де Ірина Калініна зазначена як надавачка послуг з тимчасового проживання в комплексі, через оренду номера в ньому. От тільки, для цього вона мала б мати у власності або оренді номери, яких офіційно не має. Її контактний номер ФОП збігається з контактами ТОВ "Ресторан Глухомань" і ТОВ "Готель Аквапарк Глухомань", а також з ФОП Альони Руденко – дружини брата Владислава Руденка Юрія.

Калініна розслідування
Калініна розслідування

За підрахунками "Наших грошей", отримані Калініною 5,41 млн грн можна було б заробити, якби вона здала всі номери в готелі на 365 днів в році за 20% комісійних. І все це під час вторгнення. Тобто при стовідсотковій заселюваності готелю це можна було б пояснити якоюсь посередницькою діяльністю з виплатою комісійних, щоб не припускати легалізацію коштів, які бізнесмен платив дружині замгубернатора за якісь інші послуги.

Отже Ірина Калініна не є власницею/співзасновницею комплексу, чи пов’язаних компаній, не орендує землю, водночас саме на її рахунок надходять кошти за готельні послуги, які вона начебто надає. Це піднімає питання можливого порушення антикорупційного законодавства.

+4
За новим диктаторським законопроєктом N⁰ 14507, що просуває зелена наволоч, журналістів мають покарати за те, що оприлюднили зловживання родички цього вилупка татарова.
26.09.2025 00:38 Відповісти
+3
По новому закону журналістів доставлять в СІЗО, а потім по іншим "законах" взагалі посадять. Не можна копирсатись в "минулому"-"теперішньому" поточної влади. Можна тільки на картах таро гадати)
P.S.: для особливих: то сарказм
26.09.2025 00:32 Відповісти
+2
Алькапоне теж схопили правосуддям за сраку не за те що було головним в його антиправовій діяльності - ТО ЗБОГОМ , Вперед ПРоти Татарівщини... А він страшніше для України ніж мафія , хоча падєльніка Портнова знищив методами мафії...
26.09.2025 00:28 Відповісти
26.09.2025 00:28 Відповісти
Короче…вся банда запеленгована. Треба витрушувать гроші на армію!
26.09.2025 00:30 Відповісти
так хочеться вірити , щоб Малюк , типу рив копитами ЗА МІНДІЧА , поки саме справжні СБУ справжнього виконавця ПАВУТИНИ запеленгували усіх причетних ...
показати весь коментар
26.09.2025 00:33 Відповісти
нехай передають дані НАБУ чи журналістам- головне розголос !!! скільки ЗМІ партнерів можуть кричати про мафію зЄ у владі? три на тиждень не досить?То може щогодини?
показати весь коментар
26.09.2025 00:35 Відповісти
Татаров - легендарний воїн! Це ******** Ахілл, це двадцять вісім панфіловців вкупі, це тринадцятий подвиг Геракла! Йому можна
26.09.2025 00:44 Відповісти
Або татарову, або зеленському, треба йти з посади, поки інші учасники цієї очевидної і для школяра, «СХЕМИ», даватимуть покази слідчим в СБУ ГПУ…., уже без посад!!
26.09.2025 00:59 Відповісти
Усе вроді, як таємне, стає у 21 столітті, дуже просто ОЧЕВИДНИМ, і до чого виявляються причетними, всі оті «потужні» з опу !?!?
Умеров з міндічем і шурмою, Оманські, можуть це підтвердити, слідчим в ГПУ СБУ НАБУ БЕБ САП…..
26.09.2025 00:46 Відповісти
РИГИ!!! котрі знищили таки українцями мільйони цапів , а уявіть куди їм тепер діватися, в рашку? Може Зеленському, якщо Козака призначить наступником в прези для 73 нових відсотків( сарказм) , а іншим? Ну ще Єрмака... Тому Слуги й здають зараз партнерам у ЗМІ цю МАРОДЕРНЮ .
26.09.2025 01:35 Відповісти
Щаслива родина ригівських ментів.

І Малюк скоріше замаринує у СІЗО журналістів, які це розкопали, ніж діточок ментів та сбушників.
26.09.2025 01:12 Відповісти
занадто вже буде й вже МІН ДІЧ діяти під прицілом...
26.09.2025 01:30 Відповісти
але зазвичайсистема компромату діє по-кдбістськи надійно - й на Малюка точно щось є ...
26.09.2025 01:31 Відповісти
 
 