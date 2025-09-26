Сутки на Запорожье: оккупанты нанесли 516 ударов по 11 населенным пунктам. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки, 25 сентября, российские захватчики атаковали Таврическое - Запорожского, Плавни - Васильевского, а также Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Червоное, Чаривное, Белогорье, Зализнычное, Новоандреевку - Пологовского районов. Удары наносили из РСЗО, артиллерии и БПЛА различной модификации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Иван Федоров и в полиции области.
В общей сложности враг выпустил 311 беспилотников (преимущественно - FPV), 194 раза ударили из артиллерии и 5 - из авиации, 6 раз применили для атак реактивные системы залпового огня:
- БПЛА атаковали Таврическое, Плавни, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Червоное, Чаривное, Белогорье, Новоандреевку;
- из РСЗО враг обстрелял территории Плавней, Малой Токмачки, Червоного и Новоандреевки;
- пять авиационных ударов войска РФ осуществили по Гуляйполю, Зализнычному и Малой Токмачке;
- артиллерийские удары нанесены по территории Плавней, Гуляйполя, Червоного, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Чаривного и Белогорья.
В общей сложности, полицейские зарегистрировали 28 сообщений о разрушении объектов инфраструктуры. Повреждены хозяйственные постройки, частные дома и квартиры мирных жителей.
