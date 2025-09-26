Доба на Запоріжжі: окупанти завдали 516 ударів по 11 населених пунктах. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 25 вересня, російські загарбники атакували Таврійське Запорізького, Плавні Василівського, а також Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка, Червоне, Чарівне, Білогір’я, Залізничне, Новоандріївка Пологівського районів. Удари завдавали з РСЗВ, артилерії та БпЛА різної модифікації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Іван Федоров та у поліції області.

Загалом ворог випустив 311 безпілотників (переважно FPV), 194 рази вдарили з артилерії та 5- з авіації, 6 разів застосували для атак реактивні системи залпового вогню:

БпЛА атакували Таврійське, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червоне, Чарівне, Білогір’я, Новоандріївку;

з РСЗВ ворог обстріляв території Плавнів, Малої Токмачки, Червоного та Новоандріївки.

п’ять авіаційних ударів війська РФ здійснили по Гуляйполю, Залізничному та Малій Токмачці.

артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Червоного, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Чарівного та Білогір’я.

Загалом поліцейські зареєстрували 28 повідомлень про руйнування об’єктів інфраструктури. Пошкоджено господарські споруди, приватні будинки та квартири мирних жителів.

