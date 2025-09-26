РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9782 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Донетчины
365 0

Сутки в Донецкой области: разрушена многоэтажка, повреждены магазины, дома и аптека. ФОТО

За прошедшие сутки российские войска обстреляли три района Донецкой области. Информация о пострадавших за сутки не поступала.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Родинском разрушена многоэтажка.

Краматорский район

В Лимане повреждены 2 магазина, аптека и кофейня. В Славянске обстреляна промзона. В Дружковке 1 дом разрушен и 5 повреждены; в Алексеево-Дружковке поврежден дом.

Бахмутский район

В Северске повреждены 2 дома. Всего за сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 608 человек, в том числе 88 детей.

Донецкая область

Также читайте: Сутки на Донетчине: из-за вражеских ударов погибло 5 человек, еще 17 - ранены, повреждены дома, админздания. ФОТОрепортаж

Автор: 

армия РФ (20668) обстрел (29700) Донецкая область (10848) Бахмутский район (625) Краматорский район (719) Покровский район (1020)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 