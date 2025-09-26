Сутки в Донецкой области: разрушена многоэтажка, повреждены магазины, дома и аптека. ФОТО

За прошедшие сутки российские войска обстреляли три района Донецкой области. Информация о пострадавших за сутки не поступала.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Родинском разрушена многоэтажка.

Краматорский район

В Лимане повреждены 2 магазина, аптека и кофейня. В Славянске обстреляна промзона. В Дружковке 1 дом разрушен и 5 повреждены; в Алексеево-Дружковке поврежден дом.

Бахмутский район

В Северске повреждены 2 дома. Всего за сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 608 человек, в том числе 88 детей.

