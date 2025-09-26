УКР
Доба на Донеччині: зруйновано багатоповерхівку, пошкоджені крамниці, будинки й аптека. ФОТО

Минулої доби російські війська обстріляли три райони Донецької області. Інформація про постраждалих за добу не надходила.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Родинському зруйновано багатоповерхівку.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено 2 крамниці, аптеку і кав'ярню. У Слов'янську обстріляна промзона. У Дружківці 1 будинок зруйновано і 5 пошкоджено; в Олексієво-Дружківці пошкоджено будинок.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 2 будинки. Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 608 людей, у тому числі 88 дітей.

донеччина

Також читайте: Доба на Донеччині: через ворожі удари загинуло 5 людей, ще 17 - поранено, пошкоджені будинки, адмінбудівлі. ФОТОрепортаж

