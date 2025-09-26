Доба на Донеччині: зруйновано багатоповерхівку, пошкоджені крамниці, будинки й аптека. ФОТО
Минулої доби російські війська обстріляли три райони Донецької області. Інформація про постраждалих за добу не надходила.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Родинському зруйновано багатоповерхівку.
Краматорський район
У Лимані пошкоджено 2 крамниці, аптеку і кав'ярню. У Слов'янську обстріляна промзона. У Дружківці 1 будинок зруйновано і 5 пошкоджено; в Олексієво-Дружківці пошкоджено будинок.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 2 будинки. Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 608 людей, у тому числі 88 дітей.
