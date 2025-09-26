РУС
Сутки на Харьковщине: враг атаковал населенные пункты КАБами и БПЛА, пострадали два человека. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки россияне атаковали 10 населенных пунктов Чугуевского, Харьковского, Богодуховского и Купянского районов Харьковщины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и в полиции области.

В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Харьковском районе поврежден частный дом (пос. Слатино);

в Купянском районе повреждены частный дом, хозяйственная постройка (г. Купянск), гражданское предприятие (пос. Приколотное), автомобиль, гражданское предприятие (с. Малый Бурлук);

в Богодуховском районе повреждены 3 частных дома, хозяйственные постройки (с. Бугаи Вторые, с. Перовское, с. Ивашки).

Также по Золочевской громаде враг ударил несколькими КАБами. В селе Бугаевка тяжелые ранения получила женщина 59 лет. Частично повреждены два частных дома.

В селе Новоосиново получил ранения 50-летний мужчина, его госпитализировали.

Кроме того, стало известно, что в результате обстрела бела ранена 58-летняя жительница города Купянск.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский беспилотник атаковал Приколотное на Харьковщине: погиб человек. ФОТОрепортаж

