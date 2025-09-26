Доба на Харківщині: ворог атакував населені пункти КАБами та БпЛА, постраждали дві людини. ФОТОрепортаж

Минулої доби росіяни атакували 10 населених пунктів Чугуївського, Харківського, Богодухівського та Куп’янського районів Харківщини

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та у поліції області.

Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Слатине);

у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (м. Куп'янськ), цивільне підприємство (сел. Приколотне), автомобіль, цивільне підприємство (с. Малий Бурлук);

у Богодухівському районі пошкоджено 3 приватні будинки, господарчі споруди (с. Бугаї Другі, с. Перовське, с. Івашки).

Також по Золочівській громаді ворог вдарив кількома КАБами. У селі Бугаївка тяжкі поранення отримала жінка 59 років. Частково пошкоджено два приватні будинки.

У селі Новоосинове дістав поранення 50-річний чоловік, його госпіталізували.

Крім того, стало відомо, що внаслідок обстрілу біла поранена 58-річна мешканка міста Куп’янськ.

