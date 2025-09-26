797 1
Российский дрон уничтожил автомобиль газовой службы, ехавший на обследование после обстрела Сумщины. ФОТОрепортаж
В Сумской области российские войска атаковали беспилотником автомобиль газовой службы, который ехал обследовать территорию после предыдущего удара.
Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Около 4:00 оккупанты сбросили управляемые авиабомбы по жилым домам Стецковского старостата Сумской громады. В результате атаки повреждено около десяти домов.
Через три часа российский дрон ударил по автомобилю газовой службы. Работники услышали приближение беспилотника и успели спрятаться, поэтому не пострадали. Но машина сгорела дотла.
