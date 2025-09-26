РУС
Российский дрон уничтожил автомобиль газовой службы, ехавший на обследование после обстрела Сумщины. ФОТОрепортаж

В Сумской области российские войска атаковали беспилотником автомобиль газовой службы, который ехал обследовать территорию после предыдущего удара.

Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Российский дрон уничтожил автомобиль газовой службы в Сумской области

Около 4:00 оккупанты сбросили управляемые авиабомбы по жилым домам Стецковского старостата Сумской громады. В результате атаки повреждено около десяти домов.

Через три часа российский дрон ударил по автомобилю газовой службы. Работники услышали приближение беспилотника и успели спрятаться, поэтому не пострадали. Но машина сгорела дотла.

сумщина
сумщина

