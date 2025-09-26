Российский дрон уничтожил автомобиль газовой службы, ехавший на обследование после обстрела Сумщины. ФОТОрепортаж

В Сумской области российские войска атаковали беспилотником автомобиль газовой службы, который ехал обследовать территорию после предыдущего удара.

Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Около 4:00 оккупанты сбросили управляемые авиабомбы по жилым домам Стецковского старостата Сумской громады. В результате атаки повреждено около десяти домов.

Через три часа российский дрон ударил по автомобилю газовой службы. Работники услышали приближение беспилотника и успели спрятаться, поэтому не пострадали. Но машина сгорела дотла.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Утром враг ударил по жилому сектору Сумской громады





Больше читайте в нашем Телеграм-канале