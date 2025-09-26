870 1
Російський дрон знищив авто газової служби, яке їхало на обстеження після обстрілу Сумщини. ФОТОрепортаж
У Сумській області російські війська атакували безпілотником автомобіль газової служби, який їхав обстежувати територію після попереднього удару.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Близько 4:00 окупанти скинули керовані авіабомби по житлових будинках Стецьківського старостату Сумської громади. Унаслідок атаки пошкоджено близько десяти будинків.
Через три години російський дрон вдарив по автомобілю газової служби. Працівники почули наближення безпілотника та встигли сховатися, тож не постраждали. Натомість машина згоріла вщент.
