Еще троих юношей вернули с оккупированных Россией территорий. ФОТО
С временно оккупированных Россией территорий удалось спасти еще трех молодых людей в возрасте 18, 19 и 20 лет в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
"Одного заставляли пойти на работу, навязанную "по правилам" оккупационной администрации, которая фактически означала потерю любой свободы. Другие двое жили в постоянном страхе принудительной мобилизации в российскую армию. Все трое понимали: оставаться в оккупации означало отказ от будущего и права на собственную жизнь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все трое уже на свободной территории Украины. Здесь они получают поддержку, помощь с документами и доступ ко всем необходимым услугам. Самое главное - у них снова есть шанс учиться, получать профессию и строить будущее, которое зависит только от них.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Майже 40 тис. українських чоловіків віком 18-22 роки в'їхали до Польщі з 28 серпня, - польські прикордонники. Джерело: https://censor.net/ua/n3576373