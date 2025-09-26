УКР
Ще трьох юнаків повернули з окупованих Росією територій. ФОТО

Із тимчасово окупованих Росією територій вдалося врятувати ще трьох молодих людей віком 18, 19 і 20 років у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Повернення з окупації

"Одного змушували піти на роботу, нав’язану "за правилами" окупаційної адміністрації, яка фактично означала втрату будь-якої свободи. Інші двоє жили у постійному страху примусової мобілізації до російської армії. Усі троє розуміли: залишатися в окупації означало відмову від майбутнього й права на власне життя", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: З окупації вдалося повернути ще 17 дітей

Зазначається, що всі троє вже на вільній території України. Тут вони отримують підтримку, допомогу з документами й доступ до всіх необхідних послуг. Найголовніше - у них знову є шанс навчатися, здобувати професію й будувати майбутнє, яке залежить лише від них.

окупація (6870) повернення (298)
Коментувати
Транзитом?
Майже 40 тис. українських чоловіків віком 18-22 роки в'їхали до Польщі з 28 серпня, - польські прикордонники. Джерело: https://censor.net/ua/n3576373
26.09.2025 18:24 Відповісти
Гарна новина...
26.09.2025 18:37 Відповісти
«…межах ініціативи президента України…», а в межах ініціативи якого осла так сталося що хлопця довелося повертати з окупованих територій?
26.09.2025 19:52 Відповісти
 
 