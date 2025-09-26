Ще трьох юнаків повернули з окупованих Росією територій. ФОТО

Із тимчасово окупованих Росією територій вдалося врятувати ще трьох молодих людей віком 18, 19 і 20 років у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Одного змушували піти на роботу, нав’язану "за правилами" окупаційної адміністрації, яка фактично означала втрату будь-якої свободи. Інші двоє жили у постійному страху примусової мобілізації до російської армії. Усі троє розуміли: залишатися в окупації означало відмову від майбутнього й права на власне життя", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі троє вже на вільній території України. Тут вони отримують підтримку, допомогу з документами й доступ до всіх необхідних послуг. Найголовніше - у них знову є шанс навчатися, здобувати професію й будувати майбутнє, яке залежить лише від них.