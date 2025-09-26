РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9625 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
204 0

Россияне ранили шесть человек на Днепропетровщине, под атакой - Никопольский и Синельниковский районы. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 26 сентября российские войска наносили удары по населенным пунктам Никопольского и Синельниковского районов на Днепропетровщине, вследствие чего есть раненые.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Никопольский район

В частности, из-за вражеских атак на Никопольщину пострадали пять человек. Это женщины 86, 76, 71 и 62 лет. Всем оказали медицинскую помощь. Будут лечиться амбулаторно.

В течение дня враг целился по району из артиллерии, направлял дроны. Пострадали Никополь, Покровская и Червоногригорьевская громады. Есть разрушения на территории предприятия. Повреждены три частных дома, пятиэтажка, здание, которое не эксплуатировалось. Побиты несколько автомобилей, задело и линию электропередач.

Также смотрите: Россияне били по Никопольщине и Синельниковщине: повреждены дома, АЗС и авто. ФОТОрепортаж

Обстрелы Никопольщины 26 сентября
Фото: Глава ОГА Сергей Лысак / телеграм-канал

Синельниковский район

На Синельниковщине в Покровской громаде из-за попадания БпЛА ранен 88-летний мужчина.

Также вследствие атаки горели три частных дома и хозяйственная постройка. Разбиты грузовик и АЗС. Произошло возгорание и в Славянской громаде.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Обстрелы Никопольщины 26 сентября
Фото: Председатель ОВА Сергей Лысак / телеграм-канал
Обстрелы Никопольщины 26 сентября
Фото: Председатель ОВА Сергей Лысак / телеграм-канал
Обстрелы Никопольщины 26 сентября
Фото: Председатель ОВА Сергей Лысак / телеграм-канал
Обстрелы Никопольщины 26 сентября
Фото: Председатель ОВА Сергей Лысак / телеграм-канал
Обстрелы Никопольщины 26 сентября
Фото: Председатель ОВА Сергей Лысак / телеграм-канал
Обстрелы Никопольщины 26 сентября
Фото: Председатель ОВА Сергей Лысак / телеграм-канал

Автор: 

обстрел (29713) Никополь (1193) Днепропетровская область (4494) Никопольский район (451) Синельниковский район (262)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 