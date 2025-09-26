Россияне ранили шесть человек на Днепропетровщине, под атакой - Никопольский и Синельниковский районы. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 26 сентября российские войска наносили удары по населенным пунктам Никопольского и Синельниковского районов на Днепропетровщине, вследствие чего есть раненые.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Никопольский район

В частности, из-за вражеских атак на Никопольщину пострадали пять человек. Это женщины 86, 76, 71 и 62 лет. Всем оказали медицинскую помощь. Будут лечиться амбулаторно.

В течение дня враг целился по району из артиллерии, направлял дроны. Пострадали Никополь, Покровская и Червоногригорьевская громады. Есть разрушения на территории предприятия. Повреждены три частных дома, пятиэтажка, здание, которое не эксплуатировалось. Побиты несколько автомобилей, задело и линию электропередач.

Также смотрите: Россияне били по Никопольщине и Синельниковщине: повреждены дома, АЗС и авто. ФОТОрепортаж

Фото: Глава ОГА Сергей Лысак / телеграм-канал

Синельниковский район

На Синельниковщине в Покровской громаде из-за попадания БпЛА ранен 88-летний мужчина.

Также вследствие атаки горели три частных дома и хозяйственная постройка. Разбиты грузовик и АЗС. Произошло возгорание и в Славянской громаде.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Фото: Председатель ОВА Сергей Лысак / телеграм-канал

Фото: Председатель ОВА Сергей Лысак / телеграм-канал

Фото: Председатель ОВА Сергей Лысак / телеграм-канал

Фото: Председатель ОВА Сергей Лысак / телеграм-канал

Фото: Председатель ОВА Сергей Лысак / телеграм-канал