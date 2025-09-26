Россияне ранили шесть человек на Днепропетровщине, под атакой - Никопольский и Синельниковский районы. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 26 сентября российские войска наносили удары по населенным пунктам Никопольского и Синельниковского районов на Днепропетровщине, вследствие чего есть раненые.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
В частности, из-за вражеских атак на Никопольщину пострадали пять человек. Это женщины 86, 76, 71 и 62 лет. Всем оказали медицинскую помощь. Будут лечиться амбулаторно.
В течение дня враг целился по району из артиллерии, направлял дроны. Пострадали Никополь, Покровская и Червоногригорьевская громады. Есть разрушения на территории предприятия. Повреждены три частных дома, пятиэтажка, здание, которое не эксплуатировалось. Побиты несколько автомобилей, задело и линию электропередач.
Синельниковский район
На Синельниковщине в Покровской громаде из-за попадания БпЛА ранен 88-летний мужчина.
Также вследствие атаки горели три частных дома и хозяйственная постройка. Разбиты грузовик и АЗС. Произошло возгорание и в Славянской громаде.
