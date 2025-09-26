Росіяни поранили шістьох осіб на Дніпропетровщині, під атакою - Нікопольщина та Синельниківщина. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 26 вересня російські війська завдавали ударів по населених пунктах Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровської області, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Нікопольський район

Так, через ворожі атаки на Нікопольщину постраждали п’ятеро людей. Це жінки 86, 76, 71 та 62 років. Усім надали медичну допомогу. Лікуватимуться амбулаторно.

Протягом дня ворог цілив по району з артилерії, скеровував дрони. Потерпали Нікополь, Покровська і Червоногригорівська громади. Є руйнування на території підприємства. Пошкоджені три приватні будинки, п’ятиповерхівка, будівля, що не експлуатувалася. Побиті декілька автівок, зачепило й лінію електропередач.

Також дивіться: Росіяни били по Нікопольщині й Синельниківщині: пошкоджено будинки, АЗС та авто. ФОТОрепортаж

Фото: Голова ОВА Сергій Лисак / телеграм-канал

Синельниківський район

На Синельниківщині у Покровській громаді через влучання БпЛА поранений 88-річний чоловік.

Також внаслідок атаки горіли три приватні оселі і господарська споруда. Потрощена вантажівка й АЗС. Сталося займання і у Слов’янській громаді.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Фото: Голова ОВА Сергій Лисак / телеграм-канал

Фото: Голова ОВА Сергій Лисак / телеграм-канал

Фото: Голова ОВА Сергій Лисак / телеграм-канал

Фото: Голова ОВА Сергій Лисак / телеграм-канал

Фото: Голова ОВА Сергій Лисак / телеграм-канал