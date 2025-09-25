Росіяни били по Нікопольщині й Синельниківщині: пошкоджено будинки, АЗС та авто. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 25 вересня російські війська завдавали ударів по населених пунктах Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровської області, унаслідок чого є руйнування.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Так, протягом дня Нікопольщина була під ворожими обстрілами. По Нікополю, Червоногригорівській та Покровській громадах противник цілив fpv-дронами та з важкої артилерії.
Унаслідок ворожих атак понівечені інфраструктура, 2 приватні будинки, заправка, авто. Сталося займання, яке надзвичайники ліквідували.
На Синельниківщині росіяни вдарили безпілотником по Межівській громаді. Вогнем охопило оселю місцевих. Пожежу загасили.
Зазначається, що всюди минулося без постраждалих.
