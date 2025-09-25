Россияне наносили удары по Никопольскому и Синельниковскому районам: повреждены дома, АЗС и автомобили. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 25 сентября российские войска наносили удары по населенным пунктам Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровщины, вследствие чего есть разрушения.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в течение дня Никопольщина была под вражескими обстрелами. По Никополю, Червоногригорьевской и Покровской громадах противник целился fpv-дронами и из тяжелой артиллерии.

В результате вражеских атак изуродованы инфраструктура, 2 частных дома, заправка, авто. Произошло возгорание, которое чрезвычайники ликвидировали.

Фото: Председатель ОВА Сергей Лысак / телеграм-канал

На Синельниковщине россияне ударили беспилотником по Межевской громаде. Огнем охватило дом местных жителей. Пожар потушили.

Отмечается, что везде обошлось без пострадавших.

