Россияне наносили удары по Никопольскому и Синельниковскому районам: повреждены дома, АЗС и автомобили. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 25 сентября российские войска наносили удары по населенным пунктам Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровщины, вследствие чего есть разрушения.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
В частности, в течение дня Никопольщина была под вражескими обстрелами. По Никополю, Червоногригорьевской и Покровской громадах противник целился fpv-дронами и из тяжелой артиллерии.
В результате вражеских атак изуродованы инфраструктура, 2 частных дома, заправка, авто. Произошло возгорание, которое чрезвычайники ликвидировали.
На Синельниковщине россияне ударили беспилотником по Межевской громаде. Огнем охватило дом местных жителей. Пожар потушили.
Отмечается, что везде обошлось без пострадавших.
