Последствия вражеской атаки на Виннитчину: пожар ликвидировали за ночь. ФОТОрепортаж
В результате ночной атаки вражеских дронов в Винницкой области вспыхнул пожар. К ликвидации привлекли более 30 спасателей и 8 единиц техники.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Враг попал по объекту критической инфраструктуры. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. В результате происшествия никто из людей не пострадал.
