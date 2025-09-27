РУС
Последствия вражеской атаки на Виннитчину: пожар ликвидировали за ночь. ФОТОрепортаж

В результате ночной атаки вражеских дронов в Винницкой области вспыхнул пожар. К ликвидации привлекли более 30 спасателей и 8 единиц техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Враг попал по объекту критической инфраструктуры. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. В результате происшествия никто из людей не пострадал.

Автор: 

Треба топити танкери, тоді ***** піде на мир
27.09.2025 08:34 Ответить
Варвари воюють з мирними жителями і критичною інфраструктурою напередодні зими ,немає в світі більш огидної мерзеної істоти в світі чим кацапські виродки і їх огидний "русский мир" ,коли вже здохне найкривавіший терорист путін ?
27.09.2025 08:39 Ответить
 
 