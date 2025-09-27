1 148 3
Наслідки ворожої атаки на Вінниччину: пожежу ліквідували за ніч. ФОТОрепортаж
Внаслідок нічної атаки ворожих дронів у Вінницькій області спалахнула пожежа. До ліквідації залучили понад 30 рятувальників та 8 одиниць техніки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
Ворог поцілив по об’єкту критичної інфраструктури. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Внаслідок події ніхто з людей не постраждав.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Sergiy Zinchuk
показати весь коментар27.09.2025 08:34 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Oleg Zaporogec
показати весь коментар27.09.2025 09:05 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Володимир Омельянов
показати весь коментар27.09.2025 08:39 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль