Наслідки ворожої атаки на Вінниччину: пожежу ліквідували за ніч. ФОТОрепортаж

Внаслідок нічної атаки ворожих дронів у Вінницькій області спалахнула пожежа. До ліквідації залучили понад 30 рятувальників та 8 одиниць техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

Ворог поцілив по об’єкту критичної інфраструктури. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Внаслідок події ніхто з людей не постраждав.

