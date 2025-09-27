УКР
Наслідки ворожої атаки на Вінниччину: пожежу ліквідували за ніч. ФОТОрепортаж

Внаслідок нічної атаки ворожих дронів у Вінницькій області спалахнула пожежа. До ліквідації залучили понад 30 рятувальників та 8 одиниць техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

Ворог поцілив по об’єкту критичної інфраструктури. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Внаслідок події ніхто з людей не постраждав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог поцілив по критичній інфраструктурі на Вінниччині

Автор: 

Вінницька область (1094) обстріл (31050)
Треба топити танкери, тоді ***** піде на мир
27.09.2025 08:34 Відповісти
Оманський зрадник не дасть
27.09.2025 09:05 Відповісти
Варвари воюють з мирними жителями і критичною інфраструктурою напередодні зими ,немає в світі більш огидної мерзеної істоти в світі чим кацапські виродки і їх огидний "русский мир" ,коли вже здохне найкривавіший терорист путін ?
27.09.2025 08:39 Відповісти
 
 