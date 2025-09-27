Сутки на Донетчине: под ударами - Славянск, Дружковка и Константиновка, погиб человек, 9 человек ранены. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки, 26 сентября 2025 года, войска РФ интенсивно обстреливали 3 района Донецкой области, погиб человек, есть раненые гражданские.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

По данным ОВА, в Доброполье повреждены 4 админздания.

Краматорский район

В Лимане 1 дом поврежден, в Щуровом - разрушен. В Николаевке повреждено админздание, в Райгородке - инфраструктура. В Славянске повреждены 4 склада и инфраструктура. В Краматорске повреждено хозяйственное сооружение. В Иверском Новодонецкой громады повреждены админздание, многоэтажка и частный дом. В Громовой Балке Александровской громады повреждены 3 дома и 2 склада, уничтожено авто. В Дружковке ранены 2 человека, повреждены 5-этажка и церковь; в Алексеево-Дружковке поврежден частный дом. В Константиновке 1 человек погиб и 5 ранены, повреждены 18 частных домов, 12 многоэтажек, 3 админздания и инфраструктурный объект.

Также читайте: Сутки на Донетчине: разрушена многоэтажка, повреждены магазины, дома и аптека. ФОТО

Бахмутский район

В Сиверске ранен человек, повреждены 2 дома.





















Больше читайте в нашем Телеграм-канале!