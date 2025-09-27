Сутки на Донетчине: под ударами - Славянск, Дружковка и Константиновка, погиб человек, 9 человек ранены. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки, 26 сентября 2025 года, войска РФ интенсивно обстреливали 3 района Донецкой области, погиб человек, есть раненые гражданские.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровский район
По данным ОВА, в Доброполье повреждены 4 админздания.
Краматорский район
В Лимане 1 дом поврежден, в Щуровом - разрушен. В Николаевке повреждено админздание, в Райгородке - инфраструктура. В Славянске повреждены 4 склада и инфраструктура. В Краматорске повреждено хозяйственное сооружение. В Иверском Новодонецкой громады повреждены админздание, многоэтажка и частный дом. В Громовой Балке Александровской громады повреждены 3 дома и 2 склада, уничтожено авто. В Дружковке ранены 2 человека, повреждены 5-этажка и церковь; в Алексеево-Дружковке поврежден частный дом. В Константиновке 1 человек погиб и 5 ранены, повреждены 18 частных домов, 12 многоэтажек, 3 админздания и инфраструктурный объект.
Бахмутский район
В Сиверске ранен человек, повреждены 2 дома.
Усі так добре здороваються. В маркетах в Крамі усім військовим - знижка 10% (спочатку ж накрутили).
Хоча... інколи видно.
То йде назустріч жіночка по Лиману, свердлить поглядом, ніби ти в неї курку вкрав. Прям, зоя маму її космодем'янська. Рука мимоволі тягнеться до кобури ))
А то недавно в Славіку.
Дядько запойного вигляду питає - коли закінчиться це все?
Питаю в нього - а де ти був в 14-му? Тут був?
-Так, відповідає.
-І шо робив?
-Та шо я? Я нічого!
********
тут мене порвало тоді.
Знаєш, кажу, друже? 24.02.2022 під Києвом вже зранку більшість чоловіків товпилися у мерій та ТЦК з власними дробовиками та мисливськими карабінами. І я там був тоді.
А ви?
Якісь кацапські гіркіни з бабаями у вас тупо захопили місто, а ви що в цей час робили. Нічого? То йди нах.