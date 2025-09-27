УКР
Доба на Донеччині: під ударами Слов’янськ, Дружківка й Костянтинівка, загинула людина, 9 осіб поранені. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 26 вересня 2025 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали 3 райони Донеччини, загинула людина, є поранені цивільні.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

За даними ОВА, у Добропіллі пошкоджено 4 адмінбудівлі.

Краматорський район

У Лимані 1 будинок пошкоджено, у Щуровому - зруйновано. У Миколаївці пошкоджено адмінбудівлю, у Райгородку — інфраструктуру. У Слов'янську пошкоджено 4 склади та інфраструктуру. У Краматорську пошкоджено господарчу споруду. В Іверському Новодонецької громади пошкоджено адмінбудівлю, багатоповерхівку і приватний будинок. У Громовій Балці Олександрівської громади пошкоджено 3 будинки і 2 склади, знищено авто. У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено 5-поверхівку і церкву; в Олексієво-Дружківці пошкоджено приватний будинок. У Костянтинівці 1 людина загинула і 5 поранені, пошкоджено 18 приватних будинків, 12 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі та інфраструктурний об'єкт.

Бахмутський район

У Сіверську поранено людину, пошкоджено 2 будинки.

Донеччина після обстрілу
Донеччина після обстрілу
Донеччина після обстрілу
Донеччина після обстрілу
Донеччина після обстрілу
Донеччина після обстрілу
Донеччина після обстрілу
Донеччина після обстрілу
Донеччина після обстрілу
Донеччина після обстрілу

Пам"ятаю ,в 14 році в Костянтинівці бронетранспортер ЗСУ збив дівчинку,збіглися величезні натовпи місцевих,лютували,кричали "уйдітє",якісь мужички алковигляду люто стискали кулаки і тещ щось кричали....А де зараз всі ці натовпи,чому не стискають кулаки на Рашку,чи в них знову ЗСУ в усьому винні?
27.09.2025 10:25 Відповісти
Усі поголовно повністю проукраїнські. Милі люди.
Усі так добре здороваються. В маркетах в Крамі усім військовим - знижка 10% (спочатку ж накрутили).
Хоча... інколи видно.
То йде назустріч жіночка по Лиману, свердлить поглядом, ніби ти в неї курку вкрав. Прям, зоя маму її космодем'янська. Рука мимоволі тягнеться до кобури ))
А то недавно в Славіку.
Дядько запойного вигляду питає - коли закінчиться це все?
Питаю в нього - а де ти був в 14-му? Тут був?
-Так, відповідає.
-І шо робив?
-Та шо я? Я нічого!
********
тут мене порвало тоді.
Знаєш, кажу, друже? 24.02.2022 під Києвом вже зранку більшість чоловіків товпилися у мерій та ТЦК з власними дробовиками та мисливськими карабінами. І я там був тоді.
А ви?
Якісь кацапські гіркіни з бабаями у вас тупо захопили місто, а ви що в цей час робили. Нічого? То йди нах.
27.09.2025 10:38 Відповісти
 
 