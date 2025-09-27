Доба на Донеччині: під ударами Слов’янськ, Дружківка й Костянтинівка, загинула людина, 9 осіб поранені. ФОТОрепортаж
Минулої доби, 26 вересня 2025 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали 3 райони Донеччини, загинула людина, є поранені цивільні.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
За даними ОВА, у Добропіллі пошкоджено 4 адмінбудівлі.
Краматорський район
У Лимані 1 будинок пошкоджено, у Щуровому - зруйновано. У Миколаївці пошкоджено адмінбудівлю, у Райгородку — інфраструктуру. У Слов'янську пошкоджено 4 склади та інфраструктуру. У Краматорську пошкоджено господарчу споруду. В Іверському Новодонецької громади пошкоджено адмінбудівлю, багатоповерхівку і приватний будинок. У Громовій Балці Олександрівської громади пошкоджено 3 будинки і 2 склади, знищено авто. У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено 5-поверхівку і церкву; в Олексієво-Дружківці пошкоджено приватний будинок. У Костянтинівці 1 людина загинула і 5 поранені, пошкоджено 18 приватних будинків, 12 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі та інфраструктурний об'єкт.
Бахмутський район
У Сіверську поранено людину, пошкоджено 2 будинки.
Усі так добре здороваються. В маркетах в Крамі усім військовим - знижка 10% (спочатку ж накрутили).
Хоча... інколи видно.
То йде назустріч жіночка по Лиману, свердлить поглядом, ніби ти в неї курку вкрав. Прям, зоя маму її космодем'янська. Рука мимоволі тягнеться до кобури ))
А то недавно в Славіку.
Дядько запойного вигляду питає - коли закінчиться це все?
Питаю в нього - а де ти був в 14-му? Тут був?
-Так, відповідає.
-І шо робив?
-Та шо я? Я нічого!
********
тут мене порвало тоді.
Знаєш, кажу, друже? 24.02.2022 під Києвом вже зранку більшість чоловіків товпилися у мерій та ТЦК з власними дробовиками та мисливськими карабінами. І я там був тоді.
А ви?
Якісь кацапські гіркіни з бабаями у вас тупо захопили місто, а ви що в цей час робили. Нічого? То йди нах.