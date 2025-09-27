Доба на Донеччині: під ударами Слов’янськ, Дружківка й Костянтинівка, загинула людина, 9 осіб поранені. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 26 вересня 2025 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали 3 райони Донеччини, загинула людина, є поранені цивільні.

Покровський район

За даними ОВА, у Добропіллі пошкоджено 4 адмінбудівлі.

Краматорський район

У Лимані 1 будинок пошкоджено, у Щуровому - зруйновано. У Миколаївці пошкоджено адмінбудівлю, у Райгородку — інфраструктуру. У Слов'янську пошкоджено 4 склади та інфраструктуру. У Краматорську пошкоджено господарчу споруду. В Іверському Новодонецької громади пошкоджено адмінбудівлю, багатоповерхівку і приватний будинок. У Громовій Балці Олександрівської громади пошкоджено 3 будинки і 2 склади, знищено авто. У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено 5-поверхівку і церкву; в Олексієво-Дружківці пошкоджено приватний будинок. У Костянтинівці 1 людина загинула і 5 поранені, пошкоджено 18 приватних будинків, 12 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі та інфраструктурний об'єкт.

Бахмутський район

У Сіверську поранено людину, пошкоджено 2 будинки.





















