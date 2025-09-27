Сутки на Черниговщине: удары по энергетической инфраструктуре. Ранен мужчина. ФОТО
За минувшие сутки россияне осуществили 36 обстрелов по 21 населенному пункту Черниговщины. Пострадали жилые дома, энергетические объекты и сельхозпредприятие.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вячеслав Чаус.
В Новгород-Сиверском районе вражеский FPV-дрон ударил по двору тамошнего жителя, 32-летнего гражданского мужчины. Он находится в больнице. Состояние - средней тяжести.
В Корюковском районе из-за атаки беспилотником повреждено домохозяйство, сгорел сарай.
В Черниговском районе, кроме объектов энергетики, враг атаковал сельхозпредприятие - произошло возгорание. Пожарные ликвидировали пожар.
