Сутки на Черниговщине: удары по энергетической инфраструктуре. Ранен мужчина. ФОТО

За минувшие сутки россияне осуществили 36 обстрелов по 21 населенному пункту Черниговщины. Пострадали жилые дома, энергетические объекты и сельхозпредприятие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вячеслав Чаус.

В Новгород-Сиверском районе вражеский FPV-дрон ударил по двору тамошнего жителя, 32-летнего гражданского мужчины. Он находится в больнице. Состояние - средней тяжести.

В Корюковском районе из-за атаки беспилотником повреждено домохозяйство, сгорел сарай.

В Черниговском районе, кроме объектов энергетики, враг атаковал сельхозпредприятие - произошло возгорание. Пожарные ликвидировали пожар.

Черниговская область
Фото: Вячеслав Чаус /ОВА
Черниговская область
Фото: Вячеслав Чаус /ОВА
Черниговская область
Фото: Вячеслав Чаус /ОВА

