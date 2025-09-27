Доба на Чернігівщині: удари по енергетичній інфраструктурі. Поранено чоловіка. ФОТО
Минулої доби росіяни здійснили 36 обстрілів по 21 населеному пункту Чернігівщини. Постраждали житлові будинки, енергетичні об’єкти та сільгосппідприємство.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Вячеслав Чаус.
У Новгород-Сіверському районі ворожий FPV-дрон вдарив по подвірʼю тамтешнього жителя, 32-річного цивільного чоловіка. Він перебуває в лікарні. Стан - середньої тяжкості.
У Корюківському районі через атаку безпілотником пошкоджене домогосподарство, згорів сарай.
У Чернігівському районі, окрім обʼєктів енергетики, ворог атакував сільгосппідприємство - сталося займання. Вогнеборці ліквідували пожежу.
