Россияне атаковали Синельниковский и Никопольский районы: есть пострадавшие и поврежденное имущество. ФОТО
В ночь на 27 сентября российские войска совершили серию атак БпЛА на отдельные громады Днепропетровщины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает председатель ОВА Сергей Лысак.
Под обстрел попали Покровская, Славянская и Межевская громады Синельниковского района.
В Межевской громаде в результате атаки пострадал 44-летний мужчина. Огнем охвачено административное здание, гостиница и три частных дома. Также уничтожен автомобиль.
На территорию Никопольщины противник направлял тяжелую артиллерию и FPV-дроны. Повреждения зафиксированы в райцентре, Мировской и Покровской громадах. Там были повреждены два дома и хозяйственная постройка, однако люди не пострадали.
