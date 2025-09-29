Россияне атаковали Синельниковский и Никопольский районы: есть пострадавшие и поврежденное имущество. ФОТО

В ночь на 27 сентября российские войска совершили серию атак БпЛА на отдельные громады Днепропетровщины.

Под обстрел попали Покровская, Славянская и Межевская громады Синельниковского района.

В Межевской громаде в результате атаки пострадал 44-летний мужчина. Огнем охвачено административное здание, гостиница и три частных дома. Также уничтожен автомобиль.

На территорию Никопольщины противник направлял тяжелую артиллерию и FPV-дроны. Повреждения зафиксированы в райцентре, Мировской и Покровской громадах. Там были повреждены два дома и хозяйственная постройка, однако люди не пострадали.

