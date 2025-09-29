Росіяни атакували Синельниківщину та Нікопольщину: є постраждалі та пошкоджене майно. ФОТО

У ніч на 27 вересня російські війська здійснили серію атак БпЛА на окремі громади Дніпропетровщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

Під обстріл потрапили Покровська, Слов’янська та Межівська громади Синельниківського району.

У Межівській громаді внаслідок атаки постраждав 44-річний чоловік. Вогнем охоплено адміністративну будівлю, готель та три приватні будинки. Також знищено автомобіль.

На територію Нікопольщини противник скеровував важку артилерію та FPV-дрони. Пошкодження зафіксовано в райцентрі, Мирівській та Покровській громадах. Там були пошкоджені дві оселі та господарська споруда, проте люди не постраждали.

