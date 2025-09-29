Сутки в Донецкой области: под российскими ударами Дружковка и Константиновка, - там ранены 10 человек. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки оккупационные войска интенсивно обстреливали 3 района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Покровске поврежден дом. В Водянском Добропольской громады ранен человек, поврежден мопед.

Краматорский район

В Святогорской громаде поврежден мусоровоз. В Краматорске повреждено административное здание. В Спасско-Михайловке Новодонецкой громады поврежден дом. В Дружковке обстреляны предприятия; в Алексеево-Дружковке ранены 5 человек. В Ильиновке повреждена многоэтажка. В Константиновке ранены 5 человек, повреждена многоэтажка.

Бахмутский район

В Северске повреждены 3 дома. Всего за сутки россияне 33 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуирован 271 человек, в том числе 29 детей.

Из-за обстрела жилых кварталов и гражданской инфраструктуры чрезвычайники привлекались к ликвидации 4 пожаров. Так, в Алексеево-Дружковке повреждены 19 частных жилых домов. Загорелись строительные конструкции дома. Чрезвычайники локализовали возгорание, однако из-за повторных ударов были вынуждены прекратить тушение.

Еще один российский удар нанес пожар двух зданий на территории предприятия, общей площадью 1100 квадратных метров. Во время ликвидации последствий вражеской атаки оккупанты нанесли повторный удар по спасателям, из-за чего пожарные были вынуждены временно прекратить тушение огня.















