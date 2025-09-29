УКР
Доба на Донеччині: під російськими ударами Дружківка й Костянтинівка, - там поранено 10 людей. ФОТОрепортаж

Минулої доби окупаційні війська інтенсивно обстрілювали 3 райони Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Покровську пошкоджено будинок. У Водянському Добропільської громади поранено людину, пошкоджено мопед.

Краматорський район

У Святогірській громаді пошкоджено сміттєвіз. У Краматорську пошкоджено адміністративну будівлю. У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади пошкоджено будинок. У Дружківці обстріляні підприємства; в Олексієво-Дружківці поранено 5 людей. В Іллінівці пошкоджено багатоповерхівку. У Костянтинівці поранено 5 людей, пошкоджено багатоповерхівку.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 3 будинки. Всього за добу росіяни 33 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 271 людину, у тому числі 29 дітей.

Через обстріл житлових кварталів та цивільної інфраструктури надзвичайники залучалися до ліквідації 4 пожеж. Так, в Олексієво-Дружківці пошкоджені 19 приватних житлових будинків. Загорілися будівельні конструкції будинку. Надзвичайники локалізували загоряння, однак через повторні удари були змушені припинити гасіння.

Ще один російський удар спричинив пожежу двох будівель на території підприємства, загальною площею 1100 квадратних метрів. Під час ліквідації наслідків ворожої атаки окупанти завдали повторного удару по рятувальниках, через що вогнеборці були змушені тимчасово припинити гасіння вогню.

