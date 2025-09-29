РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9998 посетителей онлайн
Новости Фото Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
1 215 4

ГБР совместно с СБУ разоблачило коррупционные схемы на границе со Словакией и Венгрией. ФОТО

На Закарпатье сотрудники ГБР, СБУ и ВБ ГПСУ пресекли незаконные схемы переправки мужчин призывного возраста за границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГБР.

Как выяснилось два инспектора-пограничника планировали наладить схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу со Словакией и Венгрией. Оба действовали "автономно" на разных участках ответственности.

Больше новостей в Телеграмм-канале Цензор.НЕТ!

"Фигуранты через посредников предлагали заказчикам за деньги информацию о "безопасных маршрутах", местах расположения пограничных нарядов и системе охраны границы. Стоимость такой "услуги" колебалась от 3 до 5 тысяч долларов США с человека.

Один из инспекторов демонстрировал "клиентам" на электронных картах возможные пути обхода пунктов пропуска, обещая "беспрепятственное движение" в своей зоне контроля. Другой - договаривался о передаче данных, которые позволяли избегать патрулей и усиленных нарядов", - говорится в сообщении.

Известно о двух военнообязанных, которые в сентябре этого года пересекли границу с помощью инспекторов.

Правоохранители задержали фигурантов после получения через посредников части взятки по 3 тысячи долларов США каждый. В случае успешной реализации они планировали наладить схему на постоянной основе.

Военнослужащим сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 и ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - организация незаконной переправки лиц через государственную границу и получение неправомерной выгоды должностным лицом. Санкции статей предусматривают лишение свободы до 9 лет. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Досудебное расследование продолжается. Проверяются факты возможной причастности к этой схеме других должностных лиц, а также другие эпизоды противоправной деятельности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заключала фиктивные браки с военными: в Одесской области разоблачена афера для увольнения со службы, - ГБР. ФОТО

Уклонисты
Уклонисты
Уклонисты

Автор: 

СБУ (20457) ГБР (3218) уклонисты (1111) Закарпатская область (2685)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо там гадати - прикордонники дають добро
показать весь комментарий
29.09.2025 12:13 Ответить
Що знову, чирнишов з аброхамієм і міндічем, працюють в ДБР, під прикриттям абдристовича??
показать весь комментарий
29.09.2025 12:32 Ответить
Всім давно пора зрозуміти, що будь-який "незаконний" перетин кордону можливий лише за підписом Буданова
показать весь комментарий
29.09.2025 12:43 Ответить
І що???
показать весь комментарий
29.09.2025 12:49 Ответить
 
 