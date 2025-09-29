ГБР совместно с СБУ разоблачило коррупционные схемы на границе со Словакией и Венгрией. ФОТО

На Закарпатье сотрудники ГБР, СБУ и ВБ ГПСУ пресекли незаконные схемы переправки мужчин призывного возраста за границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГБР.

Как выяснилось два инспектора-пограничника планировали наладить схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу со Словакией и Венгрией. Оба действовали "автономно" на разных участках ответственности.

"Фигуранты через посредников предлагали заказчикам за деньги информацию о "безопасных маршрутах", местах расположения пограничных нарядов и системе охраны границы. Стоимость такой "услуги" колебалась от 3 до 5 тысяч долларов США с человека.

Один из инспекторов демонстрировал "клиентам" на электронных картах возможные пути обхода пунктов пропуска, обещая "беспрепятственное движение" в своей зоне контроля. Другой - договаривался о передаче данных, которые позволяли избегать патрулей и усиленных нарядов", - говорится в сообщении.

Известно о двух военнообязанных, которые в сентябре этого года пересекли границу с помощью инспекторов.

Правоохранители задержали фигурантов после получения через посредников части взятки по 3 тысячи долларов США каждый. В случае успешной реализации они планировали наладить схему на постоянной основе.

Военнослужащим сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 и ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - организация незаконной переправки лиц через государственную границу и получение неправомерной выгоды должностным лицом. Санкции статей предусматривают лишение свободы до 9 лет. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Досудебное расследование продолжается. Проверяются факты возможной причастности к этой схеме других должностных лиц, а также другие эпизоды противоправной деятельности.

