ДБР спільно з СБУ викрило корупційні схеми на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною. ФОТО
На Закарпатті співробітники ДБР, СБУ та ВБ ДПСУ припинили незаконні схеми переправлення чоловіків призовного віку за кордон
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ДБР.
Як з'ясувалися два інспектори-прикордонники планували налагодити схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон зі Словаччиною та Угорщиною. Обидва діяли "автономно" на різних ділянках відповідальності.
"Фігуранти через посередників пропонували замовникам за гроші інформацію про "безпечні маршрути", місця розташування прикордонних нарядів та систему охорони кордону. Вартість такої "послуги" коливалася від 3 до 5 тисяч доларів США з особи.
Один з інспекторів демонстрував "клієнтам" на електронних картах можливі шляхи обходу пунктів пропуску, обіцяючи "безперешкодний рух" у своїй зоні контролю. Інший – домовлявся про передачу даних, які дозволяли уникати патрулів та посилених нарядів", - йдеться в повідомленні.
Відомо про двох військовозобов’язаних, які у вересні цього року перетнули кордон за допомоги інспекторів.
Правоохоронці затримали фігурантів після отримання через посередників частини хабаря по 3 тисячі доларів США кожен. У разі успішної реалізації вони планували налагодити схему на постійній основі.
Військовослужбовцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 та ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон та одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкції статей передбачають позбавлення волі до 9 років. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Досудове розслідування триває. Перевіряються факти можливої причетності до цієї схеми інших посадових осіб, а також інші епізоди протиправної діяльності.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль