СБУ разоблачила дельца, который пытался продать в Россию корабельную артиллерию Сил обороны Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности предотвратила вывоз из Украины критически важных комплектующих к корабельным артиллерийским установкам. Речь идет об артсистемах различных типов: от шестиствольных автоматов АО-18 до универсальных установок АК-176М на почти 1,5 миллиона долларов США.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое оружие используется на боевых кораблях для поражения скоростных целей на малых дистанциях, в частности дронов и крылатых ракет. По данным следствия, к сделке причастен николаевский предприниматель, который незаконно завладел соответствующим вооружением во время полномасштабной войны.

Для скрытого вывоза оружия фигурант поместил его в специальные контейнеры, которые внешне выглядели как бойлеры для подогрева воды. Чтобы замаскировать сделку, злоумышленник планировал транспортировать боевые системы на аффилированные предприятия в страны ЕС и Юго-Восточной Азии, а оттуда - в страну-агрессора.

Для этого он заключил фиктивные договоры с подконтрольными иностранными компаниями. Сотрудники Службы безопасности разоблачили дельца на этапе подготовки к вывозу оборонной продукции и задержали.

Во время обысков на его складах и в офисах изъято:

артиллерийские установки в специально изготовленных контейнерах;

дополнительные комплектующие к военным катерам;

договоры с иностранными предприятиями.

Изъятое вооружение будет передано для нужд Сил обороны. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжается расследование для привлечения всех виновных к ответственности.











