СБУ разоблачила дельца, который пытался продать в Россию корабельную артиллерию Сил обороны Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности предотвратила вывоз из Украины критически важных комплектующих к корабельным артиллерийским установкам. Речь идет об артсистемах различных типов: от шестиствольных автоматов АО-18 до универсальных установок АК-176М на почти 1,5 миллиона долларов США.
Как информирует Цензор.НЕТ, такое оружие используется на боевых кораблях для поражения скоростных целей на малых дистанциях, в частности дронов и крылатых ракет. По данным следствия, к сделке причастен николаевский предприниматель, который незаконно завладел соответствующим вооружением во время полномасштабной войны.
Для скрытого вывоза оружия фигурант поместил его в специальные контейнеры, которые внешне выглядели как бойлеры для подогрева воды. Чтобы замаскировать сделку, злоумышленник планировал транспортировать боевые системы на аффилированные предприятия в страны ЕС и Юго-Восточной Азии, а оттуда - в страну-агрессора.
Для этого он заключил фиктивные договоры с подконтрольными иностранными компаниями. Сотрудники Службы безопасности разоблачили дельца на этапе подготовки к вывозу оборонной продукции и задержали.
Во время обысков на его складах и в офисах изъято:
- артиллерийские установки в специально изготовленных контейнерах;
- дополнительные комплектующие к военным катерам;
- договоры с иностранными предприятиями.
Изъятое вооружение будет передано для нужд Сил обороны. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжается расследование для привлечения всех виновных к ответственности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Єжель, з кузьмуком і єнахуровим та гриценко, неприємно вражені таким конкурентам в областях на підприємствах і складах МОУ??
А кто мешал это сделать за 3,5 года полномасштабной войны?
Или вооружение мыши из Госрезерва поели, а теперь высрали?
Може з нього витрусяться "Паляниці", "Громи", "Пекло", довгі і короткі "Нептуни" та "Вільхи", а саме головне "Фламінго"? Бо наш невтомний та "найвеличніший" боневтік "штампує" ті вундервафлі, штампує, не розгинаючи своїх могутніх плечей, а ці пацюки безсовісно крадуть все це добро.