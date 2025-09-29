УКР
СБУ викрила ділка, який намагався продати до Росії корабельну артилерію Сил оборони України. ФОТОрепортаж

Служба безпеки запобігла вивезенню з України критично важливих комплектуючих до корабельних артилерійських установок. Йдеться про артсистеми різних типів: від шестиствольних автоматів АО-18 до універсальних установок АК-176М на майже 1,5 мільйона доларів США.

Як інформує Цензор.НЕТ, така зброя використовується на бойових кораблях для ураження швидкісних цілей на малих дистанціях, зокрема дронів та крилатих ракет. За даними слідства, до оборудки причетний миколаївський підприємець, який незаконно заволодів відповідним озброєнням під час повномасштабної війни.

Для прихованого вивезення зброї фігурант помістив її у спеціальні контейнери, які ззовні виглядали як бойлери для підігріву води. Щоб замаскувати оборудку, зловмисник планував транспортувати бойові системи на афілійовані підприємства до країн ЄС та Південно-Східної Азії, а звідти – до країни-агресора.

Для цього він уклав фіктивні договори із підконтрольними іноземними компаніями. Співробітники Служби безпеки викрили ділка на етапі підготовки до вивезення оборонної продукції і затримали.

Під час обшуків на його складах та в офісах вилучено:

  • артилерійські установки у спеціально виготовлених контейнерах;
  • додаткові комплектуючі до військових катерів;
  • договори з іноземними підприємствами.

Вилучене озброєння буде передано для потреб Сил оборони. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності.

+12
Усе оці СХЕМИ з військовим майном, він «ОДИН» все зробив???
Єжель, з кузьмуком і єнахуровим та гриценко, неприємно вражені таким конкурентам в областях на підприємствах і складах МОУ??
показати весь коментар
29.09.2025 13:19 Відповісти
+10
****! Як можна було "заволодіти" такими штуками? Вони валялися на вулиці під забором? Як таке взагалі можливо, шоб якийсь кіздюк потирив корабельну артилерію???
показати весь коментар
29.09.2025 13:24 Відповісти
+8
"Вилучене озброєння буде передано для потреб Сил оборони".
А кто мешал это сделать за 3,5 года полномасштабной войны?
Или вооружение мыши из Госрезерва поели, а теперь высрали?
показати весь коментар
29.09.2025 13:20 Відповісти
29.09.2025 13:19 Відповісти
де фото-харя цього подонка ?
показати весь коментар
29.09.2025 14:35 Відповісти
29.09.2025 13:20 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2025 13:21 Відповісти
Тут 20 треба вліпити без жалю! Але ж у нас нема нормальних законів для воєнного часу.
показати весь коментар
29.09.2025 13:23 Відповісти
Невже у МІН ДІЧі с...здив?
показати весь коментар
29.09.2025 13:23 Відповісти
В 1996 году у нас разгоняли вертолетный полк, четырехствольные пулеметы от Ми 24 у нас в автопарке валялись. Сильные ( он тяжелый) солдаты с ним на фотках в дембельский альбом Рембов изображали.
показати весь коментар
29.09.2025 13:31 Відповісти
капєц...
показати весь коментар
29.09.2025 13:32 Відповісти
Я (думаю не я один такое помню) таких "капцов" про развал арии Украины мог бы рассказать, да боюсь "старших" братьев)
показати весь коментар
29.09.2025 13:37 Відповісти
ЯкБ - 12,7????
показати весь коментар
29.09.2025 13:38 Відповісти
12.7 точно, но номенклатуры не помню, это была не наше вооружение)
показати весь коментар
29.09.2025 13:40 Відповісти
Были бы 7.62, браконьеры наши на "вкладыши" распилили)
показати весь коментар
29.09.2025 13:47 Відповісти
Он их мог только купить незаконно. И в таких масштабах... ну только напрямую какого-то кораблика, через капитана,мичмана,юнгу,кока...
показати весь коментар
29.09.2025 14:19 Відповісти
Срочно пересчитать все наличные корабли и суда ВМС. С такими "специалистами" не помешает.
показати весь коментар
29.09.2025 13:26 Відповісти
під заставу... сирітку.. швидко...йому їсти не було чого
показати весь коментар
29.09.2025 13:28 Відповісти
**** у Миколаєві таки да смітя руснявого багато ...
показати весь коментар
29.09.2025 13:34 Відповісти
Якщо у прапорщика (мічмана) хорошо покопатися у гаражі - можна навіть знайти "підводного човна" ....
показати весь коментар
29.09.2025 13:41 Відповісти
Гарненько потрусити цю падлюку!
Може з нього витрусяться "Паляниці", "Громи", "Пекло", довгі і короткі "Нептуни" та "Вільхи", а саме головне "Фламінго"? Бо наш невтомний та "найвеличніший" боневтік "штампує" ті вундервафлі, штампує, не розгинаючи своїх могутніх плечей, а ці пацюки безсовісно крадуть все це добро.
показати весь коментар
29.09.2025 13:45 Відповісти
Якщо готувались вивезти, то було все. Поставка зі складів, транзит до кордону, і коридор через митницю.
показати весь коментар
29.09.2025 13:56 Відповісти
Цеж на яких овочевих ринках таке майно можна купити - там без військових не минулось.
показати весь коментар
29.09.2025 14:15 Відповісти
Та ви шо? 200 моторів для геліків продав Богуслай під час війни, гопота тільки сміялась. А тут пара-трійка скорострілів.
показати весь коментар
29.09.2025 14:24 Відповісти
12 років вйобамать??? А чому взагалі не відпустити на поруки депутатів?
показати весь коментар
29.09.2025 14:49 Відповісти
Вислати на уранові копальні!
показати весь коментар
29.09.2025 15:12 Відповісти
 
 