Взрывы прогремели в оккупированной Феодосии: черный дым поднимается над нефтебазой. ФОТО

Днем 29 сентября взрывы прогремели во временно оккупированной Феодосии в Крыму. Вероятно, есть попадание в местную нефтебазу. Ранее над полуостровом была объявлена беспилотная опасность.

Об этом пишут местные телеграм-каналы, цитирует российская служба "Крым.Реалии", передает Цензор.НЕТ.

Так, советник российского главы Крыма Олег Крючков подтвердил возгорание на базе.

По его словам, причиной стало "нарушение технологии сварочных работ".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Во временно оккупированном Крыму ночью раздавались взрывы: крымский мост был перекрыт на несколько часов. ВИДЕО





Феодосийская нефтебаза после российской аннексии Крыма управляется АО "Морской нефтяной терминал". Мощность по перегрузке составляет около 12 млн тонн в год, одновременно на нефтебазе может храниться 250 тысяч тонн нефтепродуктов.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину нефтебаза в Феодосии неоднократно подвергалась воздушным атакам.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!