Взрывы прогремели в оккупированной Феодосии: черный дым поднимается над нефтебазой. ФОТО
Днем 29 сентября взрывы прогремели во временно оккупированной Феодосии в Крыму. Вероятно, есть попадание в местную нефтебазу. Ранее над полуостровом была объявлена беспилотная опасность.
Об этом пишут местные телеграм-каналы, цитирует российская служба "Крым.Реалии", передает Цензор.НЕТ.
Так, советник российского главы Крыма Олег Крючков подтвердил возгорание на базе.
По его словам, причиной стало "нарушение технологии сварочных работ".
Феодосийская нефтебаза после российской аннексии Крыма управляется АО "Морской нефтяной терминал". Мощность по перегрузке составляет около 12 млн тонн в год, одновременно на нефтебазе может храниться 250 тысяч тонн нефтепродуктов.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину нефтебаза в Феодосии неоднократно подвергалась воздушным атакам.
