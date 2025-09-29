Вибухи пролунали в окупованій Феодосії: чорний дим здіймається над нафтобазою. ФОТО

Удень 29 вересня вибухи пролунали в тимчасово окупованій Феодосії в Криму. Ймовірно, є влучання в місцеву нафтобазу. Раніше над півостровом була оголошена безпілотна небезпека.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали, цитує російська служба "Крим.Реалії", передає Цензор.НЕТ.

Так, радник російського глави Криму Олег Крючков підтвердив загоряння на базі.

За його словами, причиною стало "порушення технології зварювальних робіт".

Феодосійська нафтобаза після російської анексії Криму управляється АТ "Морський нафтовий термінал". Потужність з перевантаження становить близько 12 млн тонн на рік, одночасно на нафтобазі може зберігатися 250 тисяч тонн нафтопродуктів.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну нафтобаза у Феодосії неодноразово піддавалася повітряним атакам.

