УКР
1 807 3

Вибухи пролунали в окупованій Феодосії: чорний дим здіймається над нафтобазою. ФОТО

Удень 29 вересня вибухи пролунали в тимчасово окупованій Феодосії в Криму. Ймовірно, є влучання в місцеву нафтобазу. Раніше над півостровом була оголошена безпілотна небезпека.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали, цитує російська служба "Крим.Реалії", передає Цензор.НЕТ.

Так, радник російського глави Криму Олег Крючков підтвердив загоряння на базі.

За його словами, причиною стало "порушення технології зварювальних робіт".

Феодосія Крим - палає нафтобаза після удару дронів 29 вересня
Феодосія Крим - палає нафтобаза після удару дронів 29 вереснякрим,феодосія

Феодосійська нафтобаза після російської анексії Криму управляється АТ "Морський нафтовий термінал". Потужність з перевантаження становить близько 12 млн тонн на рік, одночасно на нафтобазі може зберігатися 250 тисяч тонн нафтопродуктів.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну нафтобаза у Феодосії неодноразово піддавалася повітряним атакам.

вибух (4632) НПЗ (717) Феодосія (57) нафтопродукти (641) Феодосійський район (2)
Хотьбы чаще Движуха была!! ☝️🙏💙
29.09.2025 15:28 Відповісти
Просто "Панцир С-1" не відреагував на зварювальника...
29.09.2025 15:31 Відповісти
29.09.2025 15:46 Відповісти
 
 