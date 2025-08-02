В тимчасово окупованому Криму вночі лунали вибухи: кримський міст був перекритий на кілька годин. ВIДЕО

Уночі 2 серпня у тимчасово окупованому Криму в різних районах пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Крим.Реалії" та місцеві телеграм-канали.

Зокрема зазначається, що потужні вибухи лунали поблизу Феодосії та Керчі. 1 серпня о 23:50 за місцевим часом російська влада повідомила про призупинення руху на Керченському мосту.

Поблизу Керчі у небо підняли авіацію, а місцеві жителі чули звуки, схожі на вибухи. За кілька хвилин вибух пролунав і поблизу села Юркине, неподалік Керчі. Станом на 03:00 у Феодосії та на околицях пролунало дев'ять вибухів.

Згодом телеграм-канал "Кримський вітер" повідомив, що була вражена радіотехнічна станція поблизу Феодосії. Внаслідок атаки спалахнули пожежі на території та поряд, де розташовується радіолокаційна рота ППО Росії (військова частина 66571).

"Усього там 4 "кульки" з розташованими під ними радіотехнічними станціями, одна - дуже велика (як 9-поверховий будинок) і 3 менші. Добре помітні навіть із великої відстані. Знаходяться у гірському масиві Тепе-Оба", - пише "Кримський вітер".

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