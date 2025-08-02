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Новини Відео Вибухи в Криму
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В тимчасово окупованому Криму вночі лунали вибухи: кримський міст був перекритий на кілька годин. ВIДЕО

Уночі 2 серпня у тимчасово окупованому Криму в різних районах пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Крим.Реалії" та місцеві телеграм-канали.

Зокрема зазначається, що потужні вибухи лунали поблизу Феодосії та Керчі. 1 серпня о 23:50 за місцевим часом російська влада повідомила про призупинення руху на Керченському мосту.

Поблизу Керчі у небо підняли авіацію, а місцеві жителі чули звуки, схожі на вибухи. За кілька хвилин вибух пролунав і поблизу села Юркине, неподалік Керчі. Станом на 03:00 у Феодосії та на околицях пролунало дев'ять вибухів.

Згодом телеграм-канал "Кримський вітер" повідомив, що була вражена радіотехнічна станція поблизу Феодосії. Внаслідок атаки спалахнули пожежі на території та поряд, де розташовується радіолокаційна рота ППО Росії (військова частина 66571).

"Усього там 4 "кульки" з розташованими під ними радіотехнічними станціями, одна - дуже велика (як 9-поверховий будинок) і 3 менші. Добре помітні навіть із великої відстані. Знаходяться у гірському масиві Тепе-Оба", - пише "Кримський вітер".

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Автор: 

безпілотник (4646) вибух (4577) Керч (194) Феодосія (56) Керченський район (4) Феодосійський район (1)


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вася та кирилка! хлопчики ви наші недолугі...
ви розуміете шо щас ви вибираете - сидіти з зе а бо покаятись та РОБИТИ ЩОСЬ

підказую - міст саме те...
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02.08.2025 09:39 Відповісти
Може є коридор до кримського мосту для безпілотників (можливо морських дронів), куди не дістає ППО малоі дальності? Тоді можна потрохи запускати "копійочні" дрони, копіі далекобійних ударних. Нехай параша той міст перекриє хоч би на курортний сезон.
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02.08.2025 09:44 Відповісти
пам'ятаю казочки "до кінця літа 2024 мосту не буде" і "виносять кримське ппо, а далі міст".

Люди пісялись не менше ніж від "кава в Ялті у травні 2023" .

реальність 2025: моста перекрили на кілька годин, як же це потужно!
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02.08.2025 09:52 Відповісти
"кримський міст"- кровеносна рашистська артерія з постачання рашистської війскової машини в Криму ************.пальним і всім неохідним .За чотири роки війни цю "артерію" не було перерізано лише тому,що цього не дозволяє зробити рашистська агентура при "зе"
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02.08.2025 10:03 Відповісти
 
 