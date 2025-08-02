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Новости Видео Взрывы в Крыму
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Во временно оккупированном Крыму ночью раздавались взрывы: крымский мост был перекрыт на несколько часов. ВИДЕО

Ночью 2 августа во временно оккупированном Крыму в разных районах прогремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Крым.Реалии" и местные телеграмм-каналы.

В частности отмечается, что мощные взрывы раздавались вблизи Феодосии и Керчи. 1 августа в 23:50 по местному времени российские власти сообщили о приостановлении движения на Керченском мосту.

Вблизи Керчи в небо подняли авиацию, а местные жители слышали звуки, похожие на взрывы. Через несколько минут взрыв прогремел и вблизи села Юркино, недалеко от Керчи. По состоянию на 03:00 в Феодосии и в его окрестностях прозвучало девять взрывов.

Впоследствии телеграмм-канал "Крымский ветер" сообщил, что была поражена радиотехническая станция вблизи Феодосии. В результате атаки вспыхнули пожары на территории и рядом, где располагается радиолокационная рота ПВО России (военная часть 66571).

"Всего там 4 "шарика" с расположенными под ними радиотехническими станциями, один - очень большой (как 9-этажный дом) и 3 меньшие. Хорошо заметны даже с большого расстояния. Находятся в горном массиве Тепе-Оба", - пишет "Крымский ветер".

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беспилотник (4048) взрыв (6865) Керчь (443) Феодосия (170) Керченский район (4) Феодосийский район (1)


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вася та кирилка! хлопчики ви наші недолугі...
ви розуміете шо щас ви вибираете - сидіти з зе а бо покаятись та РОБИТИ ЩОСЬ

підказую - міст саме те...
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02.08.2025 09:39 Ответить
Може є коридор до кримського мосту для безпілотників (можливо морських дронів), куди не дістає ППО малоі дальності? Тоді можна потрохи запускати "копійочні" дрони, копіі далекобійних ударних. Нехай параша той міст перекриє хоч би на курортний сезон.
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02.08.2025 09:44 Ответить
пам'ятаю казочки "до кінця літа 2024 мосту не буде" і "виносять кримське ппо, а далі міст".

Люди пісялись не менше ніж від "кава в Ялті у травні 2023" .

реальність 2025: моста перекрили на кілька годин, як же це потужно!
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02.08.2025 09:52 Ответить
"кримський міст"- кровеносна рашистська артерія з постачання рашистської війскової машини в Криму ************.пальним і всім неохідним .За чотири роки війни цю "артерію" не було перерізано лише тому,що цього не дозволяє зробити рашистська агентура при "зе"
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02.08.2025 10:03 Ответить
Очільники сбу, гру гниляки які тільки вміють балаболити, кримський міст є прикладом. Або вони прислуговують паРаші
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02.08.2025 12:01 Ответить
 
 