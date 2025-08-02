Во временно оккупированном Крыму ночью раздавались взрывы: крымский мост был перекрыт на несколько часов. ВИДЕО

Ночью 2 августа во временно оккупированном Крыму в разных районах прогремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Крым.Реалии" и местные телеграмм-каналы.

В частности отмечается, что мощные взрывы раздавались вблизи Феодосии и Керчи. 1 августа в 23:50 по местному времени российские власти сообщили о приостановлении движения на Керченском мосту.

Вблизи Керчи в небо подняли авиацию, а местные жители слышали звуки, похожие на взрывы. Через несколько минут взрыв прогремел и вблизи села Юркино, недалеко от Керчи. По состоянию на 03:00 в Феодосии и в его окрестностях прозвучало девять взрывов.

Впоследствии телеграмм-канал "Крымский ветер" сообщил, что была поражена радиотехническая станция вблизи Феодосии. В результате атаки вспыхнули пожары на территории и рядом, где располагается радиолокационная рота ПВО России (военная часть 66571).

"Всего там 4 "шарика" с расположенными под ними радиотехническими станциями, один - очень большой (как 9-этажный дом) и 3 меньшие. Хорошо заметны даже с большого расстояния. Находятся в горном массиве Тепе-Оба", - пишет "Крымский ветер".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удары по регионам РФ: в Пензе атакованы два предприятия. ВИДЕО