Во временно оккупированном Крыму ночью раздавались взрывы: крымский мост был перекрыт на несколько часов. ВИДЕО
Ночью 2 августа во временно оккупированном Крыму в разных районах прогремели взрывы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Крым.Реалии" и местные телеграмм-каналы.
В частности отмечается, что мощные взрывы раздавались вблизи Феодосии и Керчи. 1 августа в 23:50 по местному времени российские власти сообщили о приостановлении движения на Керченском мосту.
Вблизи Керчи в небо подняли авиацию, а местные жители слышали звуки, похожие на взрывы. Через несколько минут взрыв прогремел и вблизи села Юркино, недалеко от Керчи. По состоянию на 03:00 в Феодосии и в его окрестностях прозвучало девять взрывов.
Впоследствии телеграмм-канал "Крымский ветер" сообщил, что была поражена радиотехническая станция вблизи Феодосии. В результате атаки вспыхнули пожары на территории и рядом, где располагается радиолокационная рота ПВО России (военная часть 66571).
"Всего там 4 "шарика" с расположенными под ними радиотехническими станциями, один - очень большой (как 9-этажный дом) и 3 меньшие. Хорошо заметны даже с большого расстояния. Находятся в горном массиве Тепе-Оба", - пишет "Крымский ветер".
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ви розуміете шо щас ви вибираете - сидіти з зе а бо покаятись та РОБИТИ ЩОСЬ
підказую - міст саме те...
Люди пісялись не менше ніж від "кава в Ялті у травні 2023" .
реальність 2025: моста перекрили на кілька годин, як же це потужно!