Благодаря роботизированной собаке в Киевской области обезвредили кассетные боеприпасы, найденные после вражеского обстрела. ВИДЕО+ФОТО
Элементы кассетных боеприпасов найдены в лесном массиве на Киевщине после очередного вражеского обстрела.
Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины сначала провели разведку, используя роботизированного пса, оснащенного видеокамерой. Так специалисты в режиме реального времени дистанционно обнаружили взрывоопасные предметы, информирует Цензор.НЕТ.
Саперы собрали и уничтожили на специальной площадке суббоеприпасы, визуально напоминающие металлические сферы.
"Не приближайтесь, не прикасайтесь и не пытайтесь самостоятельно изымать подозрительные металлические предметы. Если вы увидели нечто подобное - немедленно отойдите на безопасное расстояние и сообщите спасателям по телефону "101"!", - просят граждан спасатели.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль