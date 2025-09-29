Благодаря роботизированной собаке в Киевской области обезвредили кассетные боеприпасы, найденные после вражеского обстрела. ВИДЕО+ФОТО

Элементы кассетных боеприпасов найдены в лесном массиве на Киевщине после очередного вражеского обстрела.

Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины сначала провели разведку, используя роботизированного пса, оснащенного видеокамерой. Так специалисты в режиме реального времени дистанционно обнаружили взрывоопасные предметы, информирует Цензор.НЕТ.

Саперы собрали и уничтожили на специальной площадке суббоеприпасы, визуально напоминающие металлические сферы.

"Не приближайтесь, не прикасайтесь и не пытайтесь самостоятельно изымать подозрительные металлические предметы. Если вы увидели нечто подобное - немедленно отойдите на безопасное расстояние и сообщите спасателям по телефону "101"!", - просят граждан спасатели.





