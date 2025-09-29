УКР
Завдяки роботизованому псу на Київщині знешкодили касетні боєприпаси, знайдені після ворожого обстрілу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Елементи касетних боєприпасів знайдені в лісовому масиві на Київщині після чергового ворожого обстрілу.

Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України спочатку провели розвідку, використовуючи роботизованого пса, оснащеного відеокамерою. Так фахівці у режимі реального часу дистанційно виявили вибухонебезпечні предмети, інформує Цензор.НЕТ.

Сапери зібрали та знищили на спеціальному майданчику суббоєприпаси, що візуально нагадували металеві сфери.

"Не наближайтеся, не торкайтеся та не намагайтеся самостійно вилучати підозрілі металеві предмети. Якщо ви побачили щось подібне – негайно відійдіть на безпечну відстань і повідомте рятувальників за номером "101"!", - просять громадян рятувальники.

На Київщині після обстрілу виявили елементи касетних боєприпасів
Також дивіться: Російські дрони влучили в автостоянку у Сумах - загорілися вантажівки. ВIДЕО

Київська область ДСНС
Цікаво, а діти у школах можуть вчитись збирати таких « хатніх » лапусиків? Бо рашка засрала усякою дрянью землю українську
