Рекордную партию из 15 комплексов "Ай-Петри" передали военным на фронт. ВИДЕО+ФОТО

Рекордную партию "Ай-Петри" получили подразделения ВСУ. Одновременно 15 полностью оснащенных комплексов противодействия техническим разведкам дополнительно будут прикрывать украинских защитников.

Как сообщил Петр Порошенко, который осенью 2023-го года инвестировал в эту разработку более 200 млн гривен собственных средств, это - первая партия из государственного заказа.







"Пятнадцать комплексов ПДТР "Ай-Петри" - это наибольшее количество, которое мы поставляем в войска одновременно. Но эту передачу от других отличает то, что это первые "Ай-Петри", которые попадут в руки Сил Обороны по государственному заказу", - написал Порошенко в соцсетях.

"Больше года назад мы начали этот проект. Занимались всеми процессами: от разработки до поставки на фронт готовых единиц техники. "Ай-Петри" уже перекрывают сотни километров вдоль линии боевого соприкосновения на Харьковщине, Сумщине, Донетчине и Юге", - отмечает пятый президент.

"Государственное контрактирование ПДТР "Ай-Петри" означает признание качества наших комплексов. Это признание их боевой эффективности. Сейчас передаем 15 комплексов стоимостью 130 000 000 гривен, которые уже отправляются в разные роды войск. В частности, свои четыре комплекса уже получили украинские спецназовцы, лицо которых мы, как и всегда, показать не можем", - отметил Порошенко.

В состав каждого комплекса входит само средство ПДТР, пикап, купольный РЭБ на несколько диапазонов, зарядная станция и необходимая электроника. "Это кибербезопасность, которая имеет уникальные свойства, разработанная специалистами нашей команды - программистами, инженерами. Сегодня ничего подобного нет ни в Вооруженных Силах Украины, ни у противника. А мы наладили серийное производство", - сообщал ранее Порошенко.

"На фронт надвигается осень вместе с дождями. Но делаем все возможное, чтобы на линии соприкосновения падали не только дождь со снегом, но и вражеские ударные и разведывательные беспилотники. Наша команда приложит максимум усилий, чтобы воплотить этот замысел в жизнь", - пишет Порошенко.

