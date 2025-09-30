УКР
2 108 26

Рекордну партію з 15 комплексів "Ай-Петрі" передали військовим на фронт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рекордну партію "Ай-Петрі" отримали підрозділи ЗСУ. Одночасно 15 повністю оснащених комплексів протидії технічним розвідкам додатково прикриватимуть українських захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

Як повідомив Петро Порошенко, який восени 2023-го року інвестував у цю розробку понад 200 млн гривень власних коштів, це - перша партія з державного замовлення.

допомога Порошенка фронту

"П’ятнадцять комплексів ПДТР "Ай-Петрі" - це найбільша кількість, яку ми постачаємо до війська одночасно. Але цю передачу від інших відрізняє те, що це перші "Ай-Петрі", що потраплять до рук Сил Оборони за державним замовленням", - написав Порошенко у соцмережах.

"Більше року тому ми розпочали цей проєкт. Займалися всіма процесами: від розробки до постачання на фронт готових одиниць техніки. "Ай-Петрі" вже перекривають сотні кілометрів уздовж лінії бойового зіткнення на Харківщині, Сумщині, Донеччині та Півдні", - зазначає п’ятий президент.

Читайте також: 21-й АК отримав квадроцикли, мобільні лазні та шиномонтаж. ФОТО

"Державне контрактування ПДТР "Ай-Петрі" означає визнання якості наших комплексів. Це визнання їхньої бойової ефективності. Нині передаємо 15 комплексів вартістю 130 000 000 гривень, що вже вирушають до різних родів військ. Зокрема, свої чотири комплекси вже отримали українські спецпризначенці, обличчя яких ми, як і завжди, показати не можемо", - зауважив Порошенко.

До складу кожного комплексу входить сам засіб ПДТР, пікап, купольний РЕБ на кілька діапазонів, зарядна станція та необхідна електроніка. "Це кібербезпека, яка має унікальні властивості, розроблена фахівцями нашої команди – програмістами, інженерами. Сьогодні нічого подібного немає ні в Збройних Силах України, ні у противника. А ми налагодили серійне виробництво", - повідомляв раніше Порошенко.

Також дивіться: 7 комплексів "Ай-Петрі СВ" передали Силам оборони. ФОТОрепортаж

"На фронт насувається осінь разом із дощами. Але робимо все можливе, щоб на лінії зіткнення падали не тільки дощ зі снігом, а й ворожі ударні та розвідувальні безпілотники. Наша команда докладе якнайбільше зусиль, щоб втілити цей задум у життя", - пише Порошенко.

допомога (8774) Порошенко Петро (15234) Європейська Солідарність (1109)
+28
30.09.2025 12:15 Відповісти
+28
30.09.2025 12:20 Відповісти
+24
30.09.2025 12:19 Відповісти
30.09.2025 12:15 Відповісти
Cупер! Можу гордитися, що і моя частка є в цих програмах.
30.09.2025 12:16 Відповісти
👍
30.09.2025 12:42 Відповісти
30.09.2025 12:19 Відповісти
30.09.2025 12:20 Відповісти
Україні треба ППО (Порошенко Петро Олексійович)
30.09.2025 12:25 Відповісти
от цікаво - а де фотозвіти про міліони фламінгів і ******** паляниць від Зелі 3.14дуненка?
30.09.2025 12:26 Відповісти
у золотому унітазі
30.09.2025 12:35 Відповісти
Десь у плівках Мандича...
30.09.2025 13:57 Відповісти
100пудово!!
30.09.2025 14:01 Відповісти
Петро Порошенко ❤️ !!!...
30.09.2025 12:34 Відповісти
Пороху Слава! зєля - ублюдок.
30.09.2025 12:35 Відповісти
🤯🤕
30.09.2025 12:46 Відповісти
парад проводять не за 20 хвилин, і не за 20 хвилин відміняють. До того ж при плануванні Іловайської операції ніхто не знав, що пуйло застосує кацапо армію в Україні. Треба бути скотинякою, щоб звинувачувати пороха в цьому котлі.
30.09.2025 12:47 Відповісти
Тільки останні скотиняки будуть брати бабло в "фонду" ЕрЗе, щоб заходити з брехнею на форум цензора.
30.09.2025 13:06 Відповісти
Звинувачують Пороха за Іловайсь,де загинуло 300+ добробатів + ЗСУ,коли в нього не було армії.
Але обожньюють криворагуляку зє за здачу 40% території України впродож 3-5 діб,за наказ здатися в полон 3.000 азовців,за загибеліь120.000+ маріупольців,за мародьорство і ще багато чого!
І все це маючи 230.000 ЗСУ + 200.000(400.000?) обстріляного резерву!
Те,що зє працював на кремль з 2004 року знають всі,то що змінилося після 2019?!
НІЧОГО!
30.09.2025 13:16 Відповісти
ооо привіт зеублюдок
30.09.2025 13:09 Відповісти
Дякую шановній родині Порошенків!!! Сьогодні Зеленський асоціюється з ворогами України, з мародерами: міндічами, чернишовими і шурмами.
30.09.2025 12:58 Відповісти
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/14010 Петро Порошенко, який з власного благодійного Фонду профінансував розробку та виготовлення перспективного українського комплексу протидії технічним засобам розвідки "Ай-Петрі СВ" нарешті отримав визнання за свою благодійність.
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/14010 Вчора підприємство-виробник "Ай-Петрі СВ" відправило до ЗСУ та інших підрозділів Сил Оборони України перші 15 комплексів, які виготовденні за держзамовленням. Тобто, вигтовлення цих 15-ти комплексів вперше не фінансував Порошенко...
30.09.2025 13:03 Відповісти
"Турецькі рибаки виловили з води ще один БЕК, який можливо брав участь у рейді на Туапсе/Новоросійськ."
30.09.2025 13:04 Відповісти
Вчора Петро Порошенко звітував про підправку на фронт 15-ти https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/14010 українських комплексів протидії технічним засобам розвідки "Ай-Петрі СВ"https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/14010 , розробку яких він профінансував, які були запущені в серії на пов'язаному з ним підприємстві, і які вперше виготовденні за держзамовленням.
Сьогодні https://t.me/officialeurosolidarity/17165 Петро Порошенко везе на фронт волонтерку з власного фонду:
Ми знову на фронт. Від останньої передачі техніки, як бачите, минуло небагато часу, але інакше ми не можемо.
Градус напруги на передовій підвищився. Успіхи на Добропільському напрямку зовсім не дають нам права розслаблятися, надто коли це стосується допомоги військовим. Супротивник тисне на кордоні з Дніпропетровською областю, дуже складна ситуація і в Куп'янську та в Харківській області, значно гірша на Сумщині та на Запорізькому напрямку…
Бригади терміново потребують дронів, оптики, техніки для оборонних споруд, бронемашин та медеваків. Ми зібрали запити 16 підрозділів більш як на 1 мільйон 200 тисяч доларів:
🔹1500 FPV-дронів, зокрема на оптоволокні;
🔹денні та нічні «Мавіки»;
🔹екскаватори;
🔹контейнерні ремонтні майстерні на базі причепу;
🔹пересувна авторемонтна майстерня;
🔹прально-душові комплекси;
🔹вантажівка DAF Layland з маніпулятором;
🔹штурмові та евакуаційні квадроцикли;
🔹комплекси РЕБ «Шатро» 5Д;
🔹Детектори дронів «Аспірин»;
🔹генератори та зарядні станції.
🔹 «Старлінки», комп'ютерна техніка та інша електроніка.
Для нас це чергова поїздка, коли ми передаємо екскаватори. Цього разу - десантникам. Ремонтні майстерні веземо для штурмовиків. Вантажівку з маніпулятором просили артилеристи, тому веземо і її, разом із контейнерними ремонтними майстернями та квадроциклами. Штурмові, логістичні, евакуаційні - це все можна сказати про наші квадрики, які так потрібні фронту.
30.09.2025 13:16 Відповісти
Тільки зє,перший і єдиний в світі, вводить санкції проти армії,верховним головнокомандуачем якої він є!
30.09.2025 13:19 Відповісти
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/14005 Петро Порошенко:
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/14005 Дехто може бути громадянином світу та жити в будь-якій країні без жодних проблем. Але особисто я не можу бути щасливим поза межами України. Про це говорили в інтерв'ю телеканалу «Прямий».
А надто, коли ти не долучений до виробництва та допомоги, коли ти не можеш сказати собі, що робиш усе можливе, щоб поліпшити ситуацію для Збройних Сил. Тому забезпечення ЗСУ займає близько 80% часу мого часу.
10% - це парламентська дипломатія. Приємно їздити, зустрічатися з партнерами, забезпечувати підтримку України у світі. Але, на жаль, ми маємо прорахунки в зовнішній політиці «окремих менеджерів».
Ще 10% - це парламентська робота та недопущення руйнації реформ, що були зроблені в період з 2014 до 2019 року. Зокрема, коли влада атакує незалежність створених нашою командою антикорупційних органів, а також місцевого самоврядування.
30.09.2025 13:23 Відповісти
Що зе третій рік передає зсу?
30.09.2025 13:23 Відповісти
відосяки з гугнявою
30.09.2025 13:28 Відповісти
 
 