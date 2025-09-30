Рекордну партію з 15 комплексів "Ай-Петрі" передали військовим на фронт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рекордну партію "Ай-Петрі" отримали підрозділи ЗСУ. Одночасно 15 повністю оснащених комплексів протидії технічним розвідкам додатково прикриватимуть українських захисників.

Як повідомив Петро Порошенко, який восени 2023-го року інвестував у цю розробку понад 200 млн гривень власних коштів, це - перша партія з державного замовлення.







"П’ятнадцять комплексів ПДТР "Ай-Петрі" - це найбільша кількість, яку ми постачаємо до війська одночасно. Але цю передачу від інших відрізняє те, що це перші "Ай-Петрі", що потраплять до рук Сил Оборони за державним замовленням", - написав Порошенко у соцмережах.

"Більше року тому ми розпочали цей проєкт. Займалися всіма процесами: від розробки до постачання на фронт готових одиниць техніки. "Ай-Петрі" вже перекривають сотні кілометрів уздовж лінії бойового зіткнення на Харківщині, Сумщині, Донеччині та Півдні", - зазначає п’ятий президент.

"Державне контрактування ПДТР "Ай-Петрі" означає визнання якості наших комплексів. Це визнання їхньої бойової ефективності. Нині передаємо 15 комплексів вартістю 130 000 000 гривень, що вже вирушають до різних родів військ. Зокрема, свої чотири комплекси вже отримали українські спецпризначенці, обличчя яких ми, як і завжди, показати не можемо", - зауважив Порошенко.

До складу кожного комплексу входить сам засіб ПДТР, пікап, купольний РЕБ на кілька діапазонів, зарядна станція та необхідна електроніка. "Це кібербезпека, яка має унікальні властивості, розроблена фахівцями нашої команди – програмістами, інженерами. Сьогодні нічого подібного немає ні в Збройних Силах України, ні у противника. А ми налагодили серійне виробництво", - повідомляв раніше Порошенко.

"На фронт насувається осінь разом із дощами. Але робимо все можливе, щоб на лінії зіткнення падали не тільки дощ зі снігом, а й ворожі ударні та розвідувальні безпілотники. Наша команда докладе якнайбільше зусиль, щоб втілити цей задум у життя", - пише Порошенко.

