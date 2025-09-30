Рекордну партію з 15 комплексів "Ай-Петрі" передали військовим на фронт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Рекордну партію "Ай-Петрі" отримали підрозділи ЗСУ. Одночасно 15 повністю оснащених комплексів протидії технічним розвідкам додатково прикриватимуть українських захисників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".
Як повідомив Петро Порошенко, який восени 2023-го року інвестував у цю розробку понад 200 млн гривень власних коштів, це - перша партія з державного замовлення.
"П’ятнадцять комплексів ПДТР "Ай-Петрі" - це найбільша кількість, яку ми постачаємо до війська одночасно. Але цю передачу від інших відрізняє те, що це перші "Ай-Петрі", що потраплять до рук Сил Оборони за державним замовленням", - написав Порошенко у соцмережах.
"Більше року тому ми розпочали цей проєкт. Займалися всіма процесами: від розробки до постачання на фронт готових одиниць техніки. "Ай-Петрі" вже перекривають сотні кілометрів уздовж лінії бойового зіткнення на Харківщині, Сумщині, Донеччині та Півдні", - зазначає п’ятий президент.
"Державне контрактування ПДТР "Ай-Петрі" означає визнання якості наших комплексів. Це визнання їхньої бойової ефективності. Нині передаємо 15 комплексів вартістю 130 000 000 гривень, що вже вирушають до різних родів військ. Зокрема, свої чотири комплекси вже отримали українські спецпризначенці, обличчя яких ми, як і завжди, показати не можемо", - зауважив Порошенко.
До складу кожного комплексу входить сам засіб ПДТР, пікап, купольний РЕБ на кілька діапазонів, зарядна станція та необхідна електроніка. "Це кібербезпека, яка має унікальні властивості, розроблена фахівцями нашої команди – програмістами, інженерами. Сьогодні нічого подібного немає ні в Збройних Силах України, ні у противника. А ми налагодили серійне виробництво", - повідомляв раніше Порошенко.
"На фронт насувається осінь разом із дощами. Але робимо все можливе, щоб на лінії зіткнення падали не тільки дощ зі снігом, а й ворожі ударні та розвідувальні безпілотники. Наша команда докладе якнайбільше зусиль, щоб втілити цей задум у життя", - пише Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Щира подяка за допомогу!
Але обожньюють криворагуляку зє за здачу 40% території України впродож 3-5 діб,за наказ здатися в полон 3.000 азовців,за загибеліь120.000+ маріупольців,за мародьорство і ще багато чого!
І все це маючи 230.000 ЗСУ + 200.000(400.000?) обстріляного резерву!
Те,що зє працював на кремль з 2004 року знають всі,то що змінилося після 2019?!
НІЧОГО!
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/14010 Вчора підприємство-виробник "Ай-Петрі СВ" відправило до ЗСУ та інших підрозділів Сил Оборони України перші 15 комплексів, які виготовденні за держзамовленням. Тобто, вигтовлення цих 15-ти комплексів вперше не фінансував Порошенко...
Сьогодні https://t.me/officialeurosolidarity/17165 Петро Порошенко везе на фронт волонтерку з власного фонду:
Ми знову на фронт. Від останньої передачі техніки, як бачите, минуло небагато часу, але інакше ми не можемо.
Градус напруги на передовій підвищився. Успіхи на Добропільському напрямку зовсім не дають нам права розслаблятися, надто коли це стосується допомоги військовим. Супротивник тисне на кордоні з Дніпропетровською областю, дуже складна ситуація і в Куп'янську та в Харківській області, значно гірша на Сумщині та на Запорізькому напрямку…
Бригади терміново потребують дронів, оптики, техніки для оборонних споруд, бронемашин та медеваків. Ми зібрали запити 16 підрозділів більш як на 1 мільйон 200 тисяч доларів:
🔹1500 FPV-дронів, зокрема на оптоволокні;
🔹денні та нічні «Мавіки»;
🔹екскаватори;
🔹контейнерні ремонтні майстерні на базі причепу;
🔹пересувна авторемонтна майстерня;
🔹прально-душові комплекси;
🔹вантажівка DAF Layland з маніпулятором;
🔹штурмові та евакуаційні квадроцикли;
🔹комплекси РЕБ «Шатро» 5Д;
🔹Детектори дронів «Аспірин»;
🔹генератори та зарядні станції.
🔹 «Старлінки», комп'ютерна техніка та інша електроніка.
Для нас це чергова поїздка, коли ми передаємо екскаватори. Цього разу - десантникам. Ремонтні майстерні веземо для штурмовиків. Вантажівку з маніпулятором просили артилеристи, тому веземо і її, разом із контейнерними ремонтними майстернями та квадроциклами. Штурмові, логістичні, евакуаційні - це все можна сказати про наші квадрики, які так потрібні фронту.
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/14005 Дехто може бути громадянином світу та жити в будь-якій країні без жодних проблем. Але особисто я не можу бути щасливим поза межами України. Про це говорили в інтерв'ю телеканалу «Прямий».
А надто, коли ти не долучений до виробництва та допомоги, коли ти не можеш сказати собі, що робиш усе можливе, щоб поліпшити ситуацію для Збройних Сил. Тому забезпечення ЗСУ займає близько 80% часу мого часу.
10% - це парламентська дипломатія. Приємно їздити, зустрічатися з партнерами, забезпечувати підтримку України у світі. Але, на жаль, ми маємо прорахунки в зовнішній політиці «окремих менеджерів».
Ще 10% - це парламентська робота та недопущення руйнації реформ, що були зроблені в період з 2014 до 2019 року. Зокрема, коли влада атакує незалежність створених нашою командою антикорупційних органів, а також місцевого самоврядування.