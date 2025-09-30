РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9762 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Черниговщины
774 1

Последствия дроновой атаки РФ на Бобровицу: под ударом - промпредприятие, объекты критической и транспортной инфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 30 сентября вооруженные силы РФ массированно атаковали с применением БПЛА город Бобровица Нежинского района Черниговской области. Под ударом - промышленное предприятие, объекты критической и транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Черниговской областной прокуратуры.

Как отмечается, из-за преступных действий врага без электроснабжения остались более 26 тысяч потребителей в Нежинском районе, задерживается движение поездов.

Бобровица после обстрела
Бобровица после обстрела
Бобровица после обстрела

Пострадавших среди населения нет.

"Прокуроры во взаимодействии со следователями областного управления СБУ и полиции принимают все меры с целью фиксации последствий очередного военного преступления РФ", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты ударили по энергообъекту на Черниговщине: есть обесточивание в Бобровице и близлежащих населенных пунктах.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Автор: 

обстрел (29771) Черниговская область (1285) Нежинский район (26) Бобровица (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Путлєр здохни , клята істота 😡
показать весь комментарий
30.09.2025 12:47 Ответить
 
 