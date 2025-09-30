Последствия дроновой атаки РФ на Бобровицу: под ударом - промпредприятие, объекты критической и транспортной инфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 30 сентября вооруженные силы РФ массированно атаковали с применением БПЛА город Бобровица Нежинского района Черниговской области. Под ударом - промышленное предприятие, объекты критической и транспортной инфраструктуры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Черниговской областной прокуратуры.
Как отмечается, из-за преступных действий врага без электроснабжения остались более 26 тысяч потребителей в Нежинском районе, задерживается движение поездов.
Пострадавших среди населения нет.
"Прокуроры во взаимодействии со следователями областного управления СБУ и полиции принимают все меры с целью фиксации последствий очередного военного преступления РФ", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты ударили по энергообъекту на Черниговщине: есть обесточивание в Бобровице и близлежащих населенных пунктах.
