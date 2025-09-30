Наслідки дронової атаки РФ на Бобровицю: під ударом - промпідприємство, об’єкти критичної та транспортної інфраструктури. ФОТОрепортаж

У ніч на 30 вересня збройні сили РФ масовано атакували із застосуванням БпЛА місто Бобровицю Ніжинського району Чернігівської області. Під ударом - промислове підприємство, об’єкти критичної та транспортної інфраструктури.

Як зазначається, через злочинні дії ворога без електропостачання залишилися понад 26 тисяч споживачів у Ніжинському районі, затримується рух поїздів.







Постраждалих серед населення немає.

"Прокурори у взаємодії зі слідчими обласного управління СБУ та поліції вживають всіх заходів з метою фіксації наслідків чергового воєнного злочину рф", - йдеться у повідомленні.

