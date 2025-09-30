УКР
Наслідки дронової атаки РФ на Бобровицю: під ударом - промпідприємство, об’єкти критичної та транспортної інфраструктури. ФОТОрепортаж

У ніч на 30 вересня збройні сили РФ масовано атакували із застосуванням БпЛА місто Бобровицю Ніжинського району Чернігівської області. Під ударом - промислове підприємство, об’єкти критичної та транспортної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Чернігівської обласної прокуратури.

Як зазначається, через злочинні дії ворога без електропостачання залишилися понад 26 тисяч споживачів у Ніжинському районі, затримується рух поїздів.

Бобровиця після обстрілу

Постраждалих серед населення немає.

"Прокурори у взаємодії зі слідчими обласного управління СБУ та поліції вживають всіх заходів з метою фіксації наслідків чергового воєнного злочину рф", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили по енергооб’єкту на Чернігівщині: є знеструмлення в Бобровиці та прилеглих населених пунктах.

обстріл Чернігівська область Ніжинський район Бобровиця
