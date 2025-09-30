Обстрелы Днепропетровщины: В Днепре уже 20 пострадавших, под обстрелами были также Никопольщина и Синельниковщина. ФОТОрепортаж
Российские войска в течение дня атаковали Днепр и громады Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровской области.
Об этом рассказал председатель ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
В результате атаки на Днепр один человек погиб. На данный момент - 20 пострадавших.
В городе огнем охватило офисное помещение и авто. Повреждены многоквартирный дом, общежитие, учреждение культуры. Уничтожено 2 машины, еще 17 повреждены.
Работают все службы. Преодолевают последствия вражеского террора.
Кроме того, под вечер из тяжелой артиллерии россияне атаковали и Покровскую громаду на Никопольщине. Предварительно люди целы. Специалисты обследуют территорию.
Громко было и в Покровской и Межевской громадах Синельниковского района. Туда противник направил КАБы и fpv-дрон. Загорелся дом местных, но главное - обошлось без жертв.
