Обстрелы Днепропетровщины: В Днепре уже 20 пострадавших, под обстрелами были также Никопольщина и Синельниковщина. ФОТОрепортаж

Российские войска в течение дня атаковали Днепр и громады Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровской области.

Об этом рассказал председатель ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

В результате атаки на Днепр один человек погиб. На данный момент - 20 пострадавших.



В городе огнем охватило офисное помещение и авто. Повреждены многоквартирный дом, общежитие, учреждение культуры. Уничтожено 2 машины, еще 17 повреждены.



Работают все службы. Преодолевают последствия вражеского террора.

Кроме того, под вечер из тяжелой артиллерии россияне атаковали и Покровскую громаду на Никопольщине. Предварительно люди целы. Специалисты обследуют территорию.

Громко было и в Покровской и Межевской громадах Синельниковского района. Туда противник направил КАБы и fpv-дрон. Загорелся дом местных, но главное - обошлось без жертв.

