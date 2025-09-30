РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9748 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
233 0

Обстрелы Днепропетровщины: В Днепре уже 20 пострадавших, под обстрелами были также Никопольщина и Синельниковщина. ФОТОрепортаж

Российские войска в течение дня атаковали Днепр и громады Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровской области.

Об этом рассказал председатель ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

В результате атаки на Днепр один человек погиб. На данный момент - 20 пострадавших.

В городе огнем охватило офисное помещение и авто. Повреждены многоквартирный дом, общежитие, учреждение культуры. Уничтожено 2 машины, еще 17 повреждены.

Работают все службы. Преодолевают последствия вражеского террора.

Также смотрите: Только совместными и сильными действиями можно одолеть этих террористов, - Зеленский об атаке россиян на Днепр. ВИДЕО

Кроме того, под вечер из тяжелой артиллерии россияне атаковали и Покровскую громаду на Никопольщине. Предварительно люди целы. Специалисты обследуют территорию.

Громко было и в Покровской и Межевской громадах Синельниковского района. Туда противник направил КАБы и fpv-дрон. Загорелся дом местных, но главное - обошлось без жертв.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Удар по Днепру
Удар по Днепру
Удар по Днепру
Удар по Днепру
Удар по Днепру
Удар по Днепру
Удар по Днепру
Удар по Днепру
Удар по Днепру
Удар по Днепру

Автор: 

Днепр (4505) обстрел (29771) Никополь (1196) Днепропетровская область (4508) Днепровский район (167) Никопольский район (457) Синельниковский район (270)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 