Обстріли Дніпропетровщини: У Дніпрі вже 20 постраждалих, під обстрілами були також Нікопольщина та Синельниківщина. ФОТОрепортаж

Російські війська упродовж дня атакували Дніпро та громади Нікопольського і Синельниківського районів Дніпропетровської області.

Про це розповів голова ОВА Сергій Лисак ,передає Цензор.НЕТ.

Унаслідок атаки на Дніпро одна людина загинула. На зараз - 20 постраждалих.



У місті вогнем охопило офісне приміщення та авто. Пошкоджені багатоквартирний будинок, гуртожиток, заклад культури. Знищено 2 машини, ще 17 понівечені.



Працюють всі служби. Долають наслідки ворожого терору.

Крім того, під вечір з важкої артилерії росіяни атакували і Покровську громаду на Нікопольщині. Попередньо люди цілі. Фахівці обстежують територію.

Гучно було й у Покровській та Межівській громадах Синельниківщини. Туди противник скерував КАБи та fpv-дрон. Зайнялася оселя місцевих, але головне – минулося без жертв.

