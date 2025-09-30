Обстріли Дніпропетровщини: У Дніпрі вже 20 постраждалих, під обстрілами були також Нікопольщина та Синельниківщина. ФОТОрепортаж
Російські війська упродовж дня атакували Дніпро та громади Нікопольського і Синельниківського районів Дніпропетровської області.
Про це розповів голова ОВА Сергій Лисак ,передає Цензор.НЕТ.
Унаслідок атаки на Дніпро одна людина загинула. На зараз - 20 постраждалих.
У місті вогнем охопило офісне приміщення та авто. Пошкоджені багатоквартирний будинок, гуртожиток, заклад культури. Знищено 2 машини, ще 17 понівечені.
Працюють всі служби. Долають наслідки ворожого терору.
Крім того, під вечір з важкої артилерії росіяни атакували і Покровську громаду на Нікопольщині. Попередньо люди цілі. Фахівці обстежують територію.
Гучно було й у Покровській та Межівській громадах Синельниківщини. Туди противник скерував КАБи та fpv-дрон. Зайнялася оселя місцевих, але головне – минулося без жертв.
