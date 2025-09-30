УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9289 відвідувачів онлайн
Новини Відео Атака безпілотників на Дніпро
1 035 12

Лише спільними й сильними діями можна здолати цих терористів, - Зеленський про атаку росіян на Дніпро. ВIДЕО

Удень 30 вересня армія РФ атакували місто Дніпро ударними безпілотниками: одна людина загинула, 15 - дістали поранення.

Про це президент України написав у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ

"Зараз рятувальники та всі комунальні служби, екстрені служби працюють у Дніпрі після удару російських дронів по місту. Просто нахабний удар – вдень, по цивільній інфраструктурі. Станом на цей час відомо, що понад 10 людей постраждали. Кожному надається необхідна медична допомога", - написав президент.

Зеленський зауважив, що кожним таким ударом росіяни знову й знову доводять, що сильний тиск на них потрібен. Доводять те, що санкції світу проти Росії мають стати значно боліснішими для агресора. І що ми всі разом у Європі маємо побудувати надійний захист від російських дронів і ракет, щоб жодна країна не була наодинці проти цієї загрози.

"Спільні дії потрібні. Лише спільними й сильними діями можна здолати цих терористів. Росія повинна відповідати за те, що вона робить", - наголосив Зеленський.

Дивіться також: Мешканці Дніпра розповіли про удар дронів РФ по місту: "Влучило – вікна, двері вилетіли, когось поранило"

Раніше повідомлялося, що вдень 30 вересня російські війська атакували місто Дніпро ударними безпілотниками: 1 людина загинула, 15 поранених.

Автор: 

Дніпро (3369) Зеленський Володимир (25663) Дніпропетровська область (4299) Дніпровський район (170)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
до речі ці всі обстріли та смерті завдяки тобі та твоїх спільників. твоїх спільників та недолугих гівнокомандувачів перелічувати не буду.
показати весь коментар
30.09.2025 18:27 Відповісти
+4
ЗЄля, Дніпро це місто в Польщі ?

де твої хвальоні дрони-перезоплювачі ?
чи знову дєнєх нєт ?

.
показати весь коментар
30.09.2025 18:51 Відповісти
+3
показати весь коментар
30.09.2025 18:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
до речі ці всі обстріли та смерті завдяки тобі та твоїх спільників. твоїх спільників та недолугих гівнокомандувачів перелічувати не буду.
показати весь коментар
30.09.2025 18:27 Відповісти
Не вигадуй дурниць.
показати весь коментар
30.09.2025 18:50 Відповісти
ЗЄля, Дніпро це місто в Польщі ?

де твої хвальоні дрони-перезоплювачі ?
чи знову дєнєх нєт ?

.
показати весь коментар
30.09.2025 18:51 Відповісти
міндічь в курсі. та й скумбрія я думаю що знає....
показати весь коментар
30.09.2025 18:57 Відповісти
Лідери Єврейської общини України обікрали Україну

Зеленський це мішок. А в мішку - злочинці і зовнішній ворог.

Як встановило Головне слідче управління СБУ у справі про відмивання коштів Коломойським, Боголюбовим і невстановленими представниками групи «Приват», організована злочинна група вкрала і вивела мільярди гривень з України.
Зокрема, члени групи через рахунки «Єврейської общини України», серед інших, викрали і легалізували 5,8 мільярда гривень.
Про це йдеться в https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fopendatabot.ua%2Fcourt%2F119354708-8421b64417d5e141ee4380cae3f22c03%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR6z8rlkrC5olGkV5DOMCXFA3vsyZutf8GAeOfyD2ZumQjcBaafS2qFkBrZbGA_aem_Fz9d-gr865k1cfakdd33dg&h=AT35C-NCOqUS3Aos3Nv3164PE36uDheZxeGTTDwP2wzdbhkaLp0Zzy6c6hBgW3c-ri3vc8Rl5c5AZXIta4zT7-fey7ZoHwz6tZ5BBeMjN8ltqnaR71nygVE3oecjRnlu7KVd3RVMwJ5LFmqd&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2Z1Jnu2FH5tOUYZfMaA7ASGykU-xq7NA25-ublR784vc96IOW1TnFmPfT99HALLOXS4dOjcklgHWn3rTHY4H805CwNjc54fR_b_l6hjMnY1KbveEC99nuVeZwnlJP7Sg ухваліШевченківського районного суду.
Одні етнічні ОЗУ промишляють постачанням наркотиків з Африки, інші - викраденням людей, а це етнічне ОЗУ десятиліттями в Україні промишляло фінансовими злочинами в особливо великих розмірах.
Для пограбування України злочинці утворювали релігійні й національно-культурні організації, створили великий банк, а в ході війни, коли ресурси держави були відволічені на зовнішнього ворога, перетворили банк на фінансову піраміду.
Обіцянками казкових процентів та репутацією найбільшого банку - «який не може впасти» - вони залучали вклади громадян України. А потім з цими вкладами втекли.
Маючи величезний общак, здобувши контроль над ЗМІ і підкупивши велику частину експертів і політиків в Україні, у 2019 році під гаслами «зробимо їх разом» мафія зуміла захопити в країні державну владу. Після цього на всі «хлібні» посади в державі були розставлені представники клану, які «зробили нас ще раз».
показати весь коментар
30.09.2025 18:29 Відповісти
А в реальності виходить не спільними зусиллями, а золотими унітазами, хріпотцою і брехнею. Де обіцяні Фламінго?
показати весь коментар
30.09.2025 18:33 Відповісти
Під новим політиком Володимиром Зеленським ви купуєте собі навіть не кота в мішку. Зеленський - це мішок. А в мішку - злочинці і зовнішній ворог.
показати весь коментар
30.09.2025 18:34 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2025 18:35 Відповісти
Менше ляпай язиком а більше херач по рашистським НПЗ і ТЕС, поки ще є можливість. Бо рашисти не сплять як ти, а вже укріплюють свою енергетику сітками і ПВО. Далі дрони будуть безкорисні і прийдеться виносити рашистську енергетику тільки балістикою, якої як я розумію в нас немає
показати весь коментар
30.09.2025 18:36 Відповісти
Щось про фламінго заглохли а так красиво починалась ця брехня і все це не заради оборони країни а заради друга Мендича який з покровительства зеленського вкрав мілліони на цій брехні і здриснув з країни. Напёрстачники хренови. А от зеленського ні гу гу мабуть в долі
показати весь коментар
30.09.2025 19:08 Відповісти
А в цей час наші війскові поїхали на піар акцію зеленського вчить данців збивати шахеди.Яким досвідом? тим шо в нас від дронів кожен день гинуть цивільні, десятки поранених і зруйноване багато житла ? Треба у себе щось з цим робить а не піариться у Даніі, у них все добре нікого не вбивають і нічого не зруйновано. Не відволікайте війскових у нас і так їх нестача. Не треба когось вчить зробить у себе зараз і на 100%. Остогидло бла бла зеленського при такій кожнодневній кількості жертв у україні, вчитель хренов.
показати весь коментар
30.09.2025 19:02 Відповісти
Похоже Фламинго - это как руский Орешник, фейк для запугивания противника...
показати весь коментар
30.09.2025 19:15 Відповісти
 
 