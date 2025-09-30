Лише спільними й сильними діями можна здолати цих терористів, - Зеленський про атаку росіян на Дніпро. ВIДЕО

Удень 30 вересня армія РФ атакували місто Дніпро ударними безпілотниками: одна людина загинула, 15 - дістали поранення.

Про це президент України написав у телеграмі

"Зараз рятувальники та всі комунальні служби, екстрені служби працюють у Дніпрі після удару російських дронів по місту. Просто нахабний удар – вдень, по цивільній інфраструктурі. Станом на цей час відомо, що понад 10 людей постраждали. Кожному надається необхідна медична допомога", - написав президент.

Зеленський зауважив, що кожним таким ударом росіяни знову й знову доводять, що сильний тиск на них потрібен. Доводять те, що санкції світу проти Росії мають стати значно боліснішими для агресора. І що ми всі разом у Європі маємо побудувати надійний захист від російських дронів і ракет, щоб жодна країна не була наодинці проти цієї загрози.

"Спільні дії потрібні. Лише спільними й сильними діями можна здолати цих терористів. Росія повинна відповідати за те, що вона робить", - наголосив Зеленський.

