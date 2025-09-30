Лише спільними й сильними діями можна здолати цих терористів, - Зеленський про атаку росіян на Дніпро. ВIДЕО
Удень 30 вересня армія РФ атакували місто Дніпро ударними безпілотниками: одна людина загинула, 15 - дістали поранення.
Про це президент України написав у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ
"Зараз рятувальники та всі комунальні служби, екстрені служби працюють у Дніпрі після удару російських дронів по місту. Просто нахабний удар – вдень, по цивільній інфраструктурі. Станом на цей час відомо, що понад 10 людей постраждали. Кожному надається необхідна медична допомога", - написав президент.
Зеленський зауважив, що кожним таким ударом росіяни знову й знову доводять, що сильний тиск на них потрібен. Доводять те, що санкції світу проти Росії мають стати значно боліснішими для агресора. І що ми всі разом у Європі маємо побудувати надійний захист від російських дронів і ракет, щоб жодна країна не була наодинці проти цієї загрози.
"Спільні дії потрібні. Лише спільними й сильними діями можна здолати цих терористів. Росія повинна відповідати за те, що вона робить", - наголосив Зеленський.
Раніше повідомлялося, що вдень 30 вересня російські війська атакували місто Дніпро ударними безпілотниками: 1 людина загинула, 15 поранених.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
де твої хвальоні дрони-перезоплювачі ?
чи знову дєнєх нєт ?
.
Зеленський це мішок. А в мішку - злочинці і зовнішній ворог.
Як встановило Головне слідче управління СБУ у справі про відмивання коштів Коломойським, Боголюбовим і невстановленими представниками групи «Приват», організована злочинна група вкрала і вивела мільярди гривень з України.
Зокрема, члени групи через рахунки «Єврейської общини України», серед інших, викрали і легалізували 5,8 мільярда гривень.
Про це йдеться в https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fopendatabot.ua%2Fcourt%2F119354708-8421b64417d5e141ee4380cae3f22c03%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR6z8rlkrC5olGkV5DOMCXFA3vsyZutf8GAeOfyD2ZumQjcBaafS2qFkBrZbGA_aem_Fz9d-gr865k1cfakdd33dg&h=AT35C-NCOqUS3Aos3Nv3164PE36uDheZxeGTTDwP2wzdbhkaLp0Zzy6c6hBgW3c-ri3vc8Rl5c5AZXIta4zT7-fey7ZoHwz6tZ5BBeMjN8ltqnaR71nygVE3oecjRnlu7KVd3RVMwJ5LFmqd&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2Z1Jnu2FH5tOUYZfMaA7ASGykU-xq7NA25-ublR784vc96IOW1TnFmPfT99HALLOXS4dOjcklgHWn3rTHY4H805CwNjc54fR_b_l6hjMnY1KbveEC99nuVeZwnlJP7Sg ухваліШевченківського районного суду.
Одні етнічні ОЗУ промишляють постачанням наркотиків з Африки, інші - викраденням людей, а це етнічне ОЗУ десятиліттями в Україні промишляло фінансовими злочинами в особливо великих розмірах.
Для пограбування України злочинці утворювали релігійні й національно-культурні організації, створили великий банк, а в ході війни, коли ресурси держави були відволічені на зовнішнього ворога, перетворили банк на фінансову піраміду.
Обіцянками казкових процентів та репутацією найбільшого банку - «який не може впасти» - вони залучали вклади громадян України. А потім з цими вкладами втекли.
Маючи величезний общак, здобувши контроль над ЗМІ і підкупивши велику частину експертів і політиків в Україні, у 2019 році під гаслами «зробимо їх разом» мафія зуміла захопити в країні державну владу. Після цього на всі «хлібні» посади в державі були розставлені представники клану, які «зробили нас ще раз».