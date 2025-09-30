Только совместными и сильными действиями можно победить этих террористов, - Зеленский об атаке россиян на Днепр. ВИДЕО

Днем 30 сентября армия РФ атаковала город Днепр ударными беспилотниками: один человек погиб, 15 - получили ранения.

Об этом президент Украины написал в телеграме, информирует Цензор.НЕТ

"Сейчас спасатели и все коммунальные службы, экстренные службы работают в Днепре после удара российских дронов по городу. Просто наглый удар - днем, по гражданской инфраструктуре. По состоянию на это время известно, что более 10 человек пострадали. Каждому оказывается необходимая медицинская помощь", - написал президент.

Зеленский отметил, что каждым таким ударом россияне снова и снова доказывают, что сильное давление на них нужно. Доказывают то, что санкции мира против России должны стать значительно более болезненными для агрессора. И что мы все вместе в Европе должны построить надежную защиту от российских дронов и ракет, чтобы ни одна страна не была в одиночку против этой угрозы.

"Совместные действия нужны. Только совместными и сильными действиями можно одолеть этих террористов. Россия должна отвечать за то, что она делает", - подчеркнул Зеленский.

Смотрите также: Жители Днепра рассказали об ударе дронов РФ по городу: "Попало - окна, двери вылетели, кого-то ранило"

Ранее сообщалось, что днем 30 сентября российские войска атаковали город Днепр ударными беспилотниками: 1 человек погиб, 15 раненых.