Только совместными и сильными действиями можно победить этих террористов, - Зеленский об атаке россиян на Днепр. ВИДЕО
Днем 30 сентября армия РФ атаковала город Днепр ударными беспилотниками: один человек погиб, 15 - получили ранения.
Об этом президент Украины написал в телеграме, информирует Цензор.НЕТ
"Сейчас спасатели и все коммунальные службы, экстренные службы работают в Днепре после удара российских дронов по городу. Просто наглый удар - днем, по гражданской инфраструктуре. По состоянию на это время известно, что более 10 человек пострадали. Каждому оказывается необходимая медицинская помощь", - написал президент.
Зеленский отметил, что каждым таким ударом россияне снова и снова доказывают, что сильное давление на них нужно. Доказывают то, что санкции мира против России должны стать значительно более болезненными для агрессора. И что мы все вместе в Европе должны построить надежную защиту от российских дронов и ракет, чтобы ни одна страна не была в одиночку против этой угрозы.
"Совместные действия нужны. Только совместными и сильными действиями можно одолеть этих террористов. Россия должна отвечать за то, что она делает", - подчеркнул Зеленский.
Ранее сообщалось, что днем 30 сентября российские войска атаковали город Днепр ударными беспилотниками: 1 человек погиб, 15 раненых.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зеленський це мішок. А в мішку - злочинці і зовнішній ворог.
Як встановило Головне слідче управління СБУ у справі про відмивання коштів Коломойським, Боголюбовим і невстановленими представниками групи «Приват», організована злочинна група вкрала і вивела мільярди гривень з України.
Зокрема, члени групи через рахунки «Єврейської общини України», серед інших, викрали і легалізували 5,8 мільярда гривень.
Про це йдеться в https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fopendatabot.ua%2Fcourt%2F119354708-8421b64417d5e141ee4380cae3f22c03%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR6z8rlkrC5olGkV5DOMCXFA3vsyZutf8GAeOfyD2ZumQjcBaafS2qFkBrZbGA_aem_Fz9d-gr865k1cfakdd33dg&h=AT35C-NCOqUS3Aos3Nv3164PE36uDheZxeGTTDwP2wzdbhkaLp0Zzy6c6hBgW3c-ri3vc8Rl5c5AZXIta4zT7-fey7ZoHwz6tZ5BBeMjN8ltqnaR71nygVE3oecjRnlu7KVd3RVMwJ5LFmqd&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2Z1Jnu2FH5tOUYZfMaA7ASGykU-xq7NA25-ublR784vc96IOW1TnFmPfT99HALLOXS4dOjcklgHWn3rTHY4H805CwNjc54fR_b_l6hjMnY1KbveEC99nuVeZwnlJP7Sg ухваліШевченківського районного суду.
Одні етнічні ОЗУ промишляють постачанням наркотиків з Африки, інші - викраденням людей, а це етнічне ОЗУ десятиліттями в Україні промишляло фінансовими злочинами в особливо великих розмірах.
Для пограбування України злочинці утворювали релігійні й національно-культурні організації, створили великий банк, а в ході війни, коли ресурси держави були відволічені на зовнішнього ворога, перетворили банк на фінансову піраміду.
Обіцянками казкових процентів та репутацією найбільшого банку - «який не може впасти» - вони залучали вклади громадян України. А потім з цими вкладами втекли.
Маючи величезний общак, здобувши контроль над ЗМІ і підкупивши велику частину експертів і політиків в Україні, у 2019 році під гаслами «зробимо їх разом» мафія зуміла захопити в країні державну владу. Після цього на всі «хлібні» посади в державі були розставлені представники клану, які «зробили нас ще раз».